社论：工资增长与通胀的挑战

2022年6月1日

人力部发布的《2021年工资报告》显示，我国居民（公民与永久居民）去年的整体名义工资增长3.9%，远高过2020年的1.2%，已回到冠病疫情前2019年的水平。不过，由于去年整体通货膨胀率达2.3%，因此实际薪金仅增长1.6%，远低过2019年的3.3%。

由于劳动市场持续紧缩，企业争夺工人，人力部指出，今年我国居民的工资将继续增长。较早前，贸工部发布首季经济增长报告时也指出，今年的工资增长将高于趋势，实际工资将呈正数。

人力部与贸工部都没有对今年工资增长的幅度作出预测。不过，官方预测今年的整体通胀率将介于4.5%至5.5%。由于劳动市场吃紧，薪金增幅若低于通胀率，雇主将面对员工流失或招工难的压力。有经济师及人力资源公司估计，今年的名义工资增长可能高达6%至10%。一家国际审计公司日前宣布，准备调高新进员工的工资达20%之多。

工资与通胀增长的势头，产生两个隐忧。一是企业争抢员工可能导致工资增长过快，并出现工资螺旋式上涨。单位劳工成本上涨，将削弱生产力与竞争力；二是通胀增长过高，工资追不上物价上涨，加重生活费的负担。企业将进一步面对员工要求加薪的压力。

首先，随着防疫措施放宽后，各行各业都面对人手短缺的问题，尤其是与顾客面对面接触的服务业以及中小企业。不少餐饮业者反映，即使大幅度提高薪金，仍然无法找到工人，有些因而被迫缩短营业时间。

与其他发达国家一样，经过疫情的肆虐后，新加坡也出现辞职潮与员工跳槽的趋势，迫使企业调高工资挽留员工。另一方面，渐进式薪金模式推广到更多行业，也全面推高相关行业的劳工成本。

人力部数据显示，自2009年以来，除了2011年，名义工资增长都不超过6%。基于官方的通胀率预测，名义工资增长很可能超出6%，实际工资增长才可能维持去年相当低的水平。全球供应链中断，企业目前普遍面对营运成本上涨的压力。螺旋式上涨的工资，将进一步挤压企业的盈利。

其次，不同行业的工资增长幅度不同，有些行业的工资增长落后于通胀。人力部报告指出，去年资讯通信业的工资增长最高，名义工资增长5.1%；其次是金融与保险业（4.1%）与制造业（4%）。但住宿（1.7%）、交通与仓储（2.8%）与食品及饮料服务（2.6%）的名义工资都低过或仅足以抵消整体通胀。

全球通胀急速攀升，我国官方也调高通胀预测。4月份电力与煤气价格与去年同比，上涨19.7%；私人交通费上涨18.3%。食物价格只上涨4.1%，但由于外来供应短缺，接下来半年的食物通胀可能会飙升。

能源与食物价格上涨，推高各行各业的运营成本，也相互推高产品与服务的价格。在小贩中心用餐的食客以及在巴刹购买食材的家庭主妇都发现，物价的涨幅远超过整体通胀数据。这对低收入阶层与退休人士的冲击尤其大。即便渐进式薪金模式提高了低薪者的收入，但他们在食物与能源的开支，占了收入的大部分。此外，油价飙涨也冲击拥车的中产阶层。

令人忧虑的是，这一轮高通胀主要是受到供应短缺的推动。俄乌战争与地缘政治冲突，彻底改变了全球供应链的布局。极端气候导致粮食短缺，农产品生产国为了满足自身需求，禁止产品出口或坐地起价，已逐渐成为新常态。此外，绿色经济尚无法提供具有竞争力价格的新能源，无法填补传统能源产能减少的缺口。这些结构性的因素，将可能加剧长期通胀的压力。

工资增长若持续赶不上通胀，将带来社会的不安。所幸的是，尽管今年通胀率高，我国预料还可取得实际的工资增长。然而，能源与食物价格上涨远超过整体通胀率的势头，值得密切关注。