社论：17万个烟头垃圾的警示

5月31日是世界无烟日，世界卫生组织特别强调烟草对地球环境的危害，称烟草业是世界最大污染者之一，各国应采取措施让烟草业为它所造成的破坏承担更大责任。世卫的最新报告说，地球上随意丢弃的垃圾中，烟草制品垃圾占最多，有超过7000种有毒化学物质随烟草垃圾渗入环境。

为了种植烟草，越来越多森林被砍伐，本来应该用作发展农业生产粮食的土地被烟草业挤占了，烟草业不只要为破坏地球环境负起责任，世界粮食危机的恶化，它也难辞其咎。靠烟草业赚取外汇的国家应衡量轻重，珍惜宝贵的土地资源，发展更加有利于民生和长远环境的农业，或是其他具生产性的工业。

世卫要烟草业为环境污染负起更大的责任，考验各国的智慧和决心。有些国家烟草业发达，税收丰润，烟民数量高居不下，因而对香烟的危害视而不见，更不会认真看待烟草垃圾对环境的破坏。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹最近透露，保持清洁运动的义工一个月内在全岛捡获17万个烟头，这个惊人数据马上引起社会上的关注。

此外，卫生科学局前天在大士南焚化厂销毁了超过1600公斤、黑市价值155万元的电子烟和各种配件。根据世卫的报告，电子烟和卷烟过滤嘴等一次性的塑料制品，构成了世界第二大的塑料污染。这些惊人揭露，显示电子烟和配件对环境的破坏跟烟草垃圾一样，是各国必须正视的公害。

所谓的17万个烟头也只是被捡到的垃圾，不是全部，也还有更多已经被清洁工人清除，烟头垃圾的危害显然比想象的更加严重。在公共厕所、组屋走廊甚至公园等民众日常活动的空间，烟头垃圾随处可见，人们从高楼窗口弹丢烟头的现象也很普遍。这类缺乏公德心的行为要取缔也不容易，如三年前，就有市镇会在勿洛北某座组屋装置摄像机抓烟客垃圾虫，却遭居民投诉侵犯住家隐私，而放弃这项试验性计划。

香烟对人体的危害早有定论，但烟草垃圾对环境的破坏，却似乎还没有得到人们足够的重视。随手弹丢烟头是烟客的习惯，他们没有意识到，烟头垃圾的后患无穷。

在新加坡多年的反抽烟策略下，烟税不断提高，但香烟成本之高还是无法杜绝烟民的恶习，为了让烟草业和烟民为环境保护共同负起责任，我国也可考虑加收烟草品的环保费用。

在加重香烟成本和违规抽烟的惩罚之外，仍须辅以公众教育。今后的重点可放在生产烟草过程的“碳足迹”，烟草从生产、加工到运输的过程中，释放出相当于商业航空每年产生的二氧化碳的五分之一，烟草生产也构成了加速全球暖化的因素。

一个令人担忧的现象是，电子烟在本地青少年当中受欢迎，过去五年来，健康顾问辅导了约500名学生，年龄最小的只有13岁。青少年或把抽电子烟当作时髦，或以为电子烟危害不大。提高人们对烟草之害的认识固然重要，从源头到下游了解烟草业的本质，也是一种反面教育。

有鉴于取缔乱丢烟草垃圾的行为不易，最直接的策略就是不断扩大禁烟区。从7月起，所有国家公园局管理的公园和园林、沙滩以及更多的休闲场所将成为禁烟区，这可进一步维护公共场所的清洁。新加坡有策略有步骤地逐渐成为一个“买烟难，吸烟更难”的环境，是我们塑造宜居环境所必须努力的方向。