社论：南太平洋短兵相接加剧猜疑

2022年6月3日

中国国务委员兼外交部长王毅从5月26日至6月4日，10天内访问八个南太平洋岛国，期间在斐济主持召开第二次中国与太平洋岛国外长会议。虽然王毅同所罗门签署了双边合作协议，但中国所主导的两份共同文件，却因为众岛国缺乏共识而流产。跟过往把重点放在制约台湾的外交空间不同，王毅此行试图拓展与岛国在经贸之外的安全合作，因此引起了西方世界的密切关注。

王毅南太行的重头戏是5月30日在斐济举行的第二次中国—太平洋岛国外长会议。根据中国草拟的两份文件，《中国—太平洋岛国共同发展愿景》和《中国—太平洋岛国共同发展五年计划（2022年－2026年）》，中国会向10国提供数百万美元的援助，建立自由贸易区，并培训当地警察，建设法证实验室，参与当地网络安全，智慧海关，扩展政治联系，进行海洋测绘和开发自然资源。

由于密克罗尼西亚公开质疑中国的意图而反对协议，外长会议最终并没有同意这两份文件。澳大利亚广播公司在外长会议前率先报道了两份草稿全文，多家西方媒体也通过学者分析与评论跟进，形容中国要在经济合作之上增加安全合作，挑战既有的区域秩序。在美中大国博弈因乌克兰战争而升温的大背景下，王毅的南太平洋之行，难免加剧中国和西方世界之间的猜疑。

就在王毅行程还未结束之际，澳大利亚新上任的外长黄英贤6月1日访问了南太平洋国汤加和萨摩亚。这是她在一周内第二次到访该区，第一次是在5月27日访问斐济。《澳大利亚人报》形容黄英贤之行为“太平洋闪电战”，目的是“对抗中国争取澳洲传统伙伴的努力”。澳洲总理阿尔巴尼斯对澳大利亚广播公司说：“我们须要对此作出回应，中国正在寻求增加对太平洋地区的影响力。二战以来，澳洲一直是这个地区的首选安全伙伴。”

王毅5月26日访问所罗门群岛签署了双边协议，根据西方媒体报道的外泄文本，协议同意中国军警到所罗门协助维持社会秩序，中国军舰也可以停靠补给。王毅澄清，中国无意在所罗门设立军事基地。同为五眼联盟成员国的新西兰对中所协议表示担忧，总理阿德恩5月31日在白宫会见美国总统拜登后，在联合声明中说：“一个不认同我们的价值观或安全利益的国家，在太平洋地区建立永久的军事存在，将从根本上改变该地区的战略平衡，并对我们两国的国家安全构成疑虑。”

在5月26日刚发表对华政策演说的美国国务卿布林肯，6月1日又在另一个场合进一步论述对华政策主轴。他重申中国是美国的长期挑战，并强调美国将联合盟友，在亚洲塑造足以影响中国行为的战略环境。以此观之，王毅的南太平洋之行或许可视为中国战略反包围的举措，跟美国及盟友的一轮外交短兵相接。10岛国的外长会议拒绝中国所提出的两份合作文件，背后因而不无中美角力的因素。

从北京的安全需求出发，王毅南太平洋的外交突围是对美国战略围堵的直接还击。然而，中国寻求与南太平洋岛国在军事安全领域的合作，由于地理距离不比近在咫尺的澳洲，实质上未必对北京有太大的地缘战略意义，但却间接为“中国威胁论”提供了新素材。中国同澳洲、新西兰的双边关系恐怕将受到冲击，澳新两国也会因此进一步靠拢美国，积极支持华盛顿应对中国的印太战略。综合来看，中国这轮外交出击，结果或是削弱了中西已所剩不多的战略互信。