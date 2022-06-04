社论：谱写新港双城合作新篇章

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤5月29日起到香港访问四天，分别会见了现任特首林郑月娥、候任特首李家超，以及前特首、现任中国全国政协副主席梁振英。李家超刚到北京接受任命后回港，因此，张志贤也成了他获任命后会见的首位外国政要。

张志贤自担任副总理时起便不时访港，算得上是香港的老朋友了。配合此行，他还在香港英文报章《南华早报》上发表署名文章。文章详细论述了新港双城长期且密切的伙伴关系，肯定了香港回归中国25年，在“一国两制”框架下各方面所取得的进展，也没有回避香港遇到的主要挑战，但香港以“狮子山精神”克服了金融危机、沙斯和冠病疫情暴发，以及2019年的政治动荡等挑战，重新站稳脚跟。

香港恢复了法治和稳定也受到肯定。张志贤说：“对任何社会来说，稳定、法律和秩序都至关重要，是经济和社会发展的基础。它们合成一个相互巩固的良性循环，允许社会发展，为人民提供更好的生活。”

外人经常拿新加坡和香港做比较，多年前还曾有新港“双城记”之说。但新加坡对香港也有友谊和情义。文章透露，1968年，已故建国总理李光耀在香港发表的一次演讲中表示，香港示范了一个人口稠密、没有自然资源的小岛屿如何找到生存之道，为此新加坡对香港怀着感激。新加坡领导人对香港也有深邃的了解，并始终希望“东方之珠”能持续繁荣发展，和新加坡一样，为本地区的繁荣做出贡献。因此，新加坡对香港的看法始终明确、独立和独到，不受国际上各种杂音的干扰。

当西方媒体普遍质疑香港的前途时，新加坡对香港的发展仍抱持信心。因此，香港成为有着最大的海外新加坡人社群之一的城市并非偶然。据报道，目前有约2万5000名新加坡人在香港工作或居住。香港也有新加坡唯一的海外国际学校，这所学校目前有约1500名在籍学生，来自20个不同国籍。

新港之间存在竞争，这是事实。但必须指出，这是相互砥砺前进的良性竞争，不是恶性竞争，更不是零和游戏。香港可说是中国国际贸易和投资的重要门户。作为金融中心，它在大中华地区的地位至关重要。新加坡同样也是金融中心，但主要扮演东南亚地区的枢纽角色，和中国也同样有非常密切的投资和经贸关系。新港两城各有各的优势和地区角色，在本区域因此可以发挥互补的作用。

展望未来，新港双城的合作前景是光明的。香港和亚细安的自由贸易协定已于2019年生效。香港也已申请加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并获得新加坡支持。随着本区域从疫情中复苏，RCEP将促进更大的区域一体化，开辟新机遇，未来新港合作必能进一步深化。在整个亚洲向前发展之际，香港的价值不应被忽视。

此外，正如张志贤所指出，香港与中国内地的融合，也为香港与包括新加坡在内的东南亚的合作带来更多机会。同时，新加坡与中国南方的合作平台，包括新加坡—广东合作理事会、新中（深圳）智能城市项目，以及中新广州知识城，都可以在大湾区的知识和创新型经济增长中发挥乘数效应。

香港候任特首李家超获得中国中央政府明确授权，将引领香港进入下一个发展篇章。在新港长期密切合作的背景下，我们可以期待，接下来的新港双城也能在现有的基础上更上一层，谱写合作新篇章，共创更加闪亮和相互辉映的前景。