社论：强化家庭巩固邦本

2022年6月6日

今年是“欢庆新加坡家庭年”，首届全国家庭周前天起举行。李显龙总理在推介仪式上说，政府会继续通过住屋、婚姻与育儿配套、学前教育等政策，加强对家庭的支援。家庭是社会的基石，健康的家庭是社会稳定的保障。当代社会的急速变化，特别是传统观念和规范的弱化，都让家庭面对极大的压力，如何协助家庭应对危机，关系国家的长治久安。

突飞猛进的科技带来了生活习惯和观念上的巨大变化，特别是两性关系，更遭到非常剧烈的冲击。从1960年代女性避孕药的普及，到今天手机约会应用的便利，对两性交往的规范均有深远的影响。从前被视为社会禁忌的婚前性行为、未婚先孕、堕胎、离婚等，如今都显得保守落伍。在个性解放与传统社会规范之间的深刻矛盾，使得人们的家庭观必须不断调整。

尊重个人选择犹如过去的女大当嫁一样，已经成为不言自喻的主流价值。可是当成家立业越来越不再是天经地义的个体必由之路，累积起来的集体后果却是不容忽视的。最普遍的现象莫过于青年单身人口比率上升，伴随着生育率的急速下降以及人口的老龄化。观念的改变非一朝一夕之功，要扭转这个威胁家庭组织存续的因素并不容易，然而却是必要之举。

家庭的意义，可以从两个层面理解。在功利层面，它是任何社会繁衍的根本机制。历史经验和学术研究均表明，尽管一些社会有特殊的婚姻形态，一夫一妻婚姻是养育下一代最有效，因而也是最普遍的自然演进形成的制度安排。健康的家庭是健康的下一代的保证，所培育出来的具有健全人格的社会成员，构成了文明进步发展的关键要素。

在本质层面，家庭的人伦关系赋予个体丰富及不可或缺的生命意义。所谓血浓于水，由夫妇产生的父子、母女、兄弟姐妹乃至其他人伦关系，让个体从小处于一种充满道德秩序保护而产生的安全感，并在成长后把它传承给新一代。

因此，“欢庆新加坡家庭年”和家庭周都是值得肯定的做法。李总理重申政府亲家庭的正确立场，从侧面也反映了当代家庭所面临的巨大挑战。这些挑战还包括政府必须解决不同问题而出现的政策一贯性难题。比如当局为解决人力短缺，不断鼓励妇女进入劳动力市场。但夫妇外出谋生，也让一些家庭面对双亲既要为事业负责，又要处理家务事、抚育下一代，关注子女教育与成长的艰难平衡。

家庭要健康茁壮，每一个成员都须各司其职。从事任何职业都需要相应的专业知识，如何扮演好丈夫、妻子、双亲的角色，过去是通过观察长辈耳濡目染地学习，如今恐怕也须要正规的知识传授。所以，政府不妨考虑加强既有的做法，辅导新婚夫妇和新手父母，让他们具备扮演好自己重要角色的知识。国家发展部长李智陞日前透露，当局会尝试较新颖的组屋格局、面积、设施与构造，满足不同家庭的需求，相信也有助于与强化家庭的韧性。

强化家庭并非只是政府的事情，个人如何承担应有的责任，恐怕才是成败的关键。冠病疫情催生的居家上班，让人们在疫情期间重新审视家庭和事业的关系；“健康SG”计划鼓励人们重视日常保健，何尝不是一种对自己和家人关爱的表现。现代社会导致人的原子化，进而激进乃至极端化，人心的不安导致社会的不安。家庭的温暖是最好的解药，如果人们能从家庭获得安全感，其他社会问题也将有更好的解决基础，或可能在源头就被抑制了。