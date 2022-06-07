社论：慎防东北亚对立态势恶化

韩国与美国最新一轮的联合军事演习在6月4日结束后，朝鲜立即在次日向东部海域发射历来最多的八枚短程弹道导弹示威，但美韩紧接着在昨天清晨也发射八枚地对地陆军战术导弹作为回应，一枚来自美军，七枚来自韩军，而且时间比朝鲜的35分钟更密集，在10分钟内完成试射，针锋相对态势非常明显。这是韩国新总统尹锡悦上任以来，对半岛南北问题展现的最强硬姿态，显示双方对峙的尖锐化。作为回应朝鲜的导弹示威，美国与日本在前天也举行了联合军演。

这是朝鲜今年以来第18次的武力展示，也是尹锡悦5月10日就任以来的第三次，上一次是美国总统拜登结束访问韩国与日本的亚洲行返回美国途中，朝鲜发射了三枚导弹，包括一枚更具威慑力的洲际弹道导弹，这是四年前朝鲜自愿暂停试验远程弹道导弹以来的第二次。韩国方面的分析相信，朝鲜也可能在接下来恢复战术核弹头的试验。

积极整军经武并且一步步往核武方向迈进，是朝鲜领袖金正恩延续先军政治以保卫政权的必由之路，苏联瓦解之后，国际上美国独大，长期的制裁措施，让金正日到金正恩两代统治者益发没有安全感。作为社会主义阵营一员以及历史原因，朝鲜当局长期与中国维持密切关系，在受到国际制裁期间，也曾向中国求助物资。但在武力发展上，平壤却未必听取北京的意见，特别是在朝核问题甚至内政问题上，中国一直无法掌控朝鲜的意志，与美韩关系的密切差异极大。此所以六方会谈始终没有结果的原因之一。中国驻朝鲜大使李进军去年12月离任至今未有新大使赴平壤上任，就显示中朝关系并非亲密无间。然而这种“若即若离”的关系，却在朝鲜与日韩和美国发生对峙或冲突时，会成为中国的负担，国际社会的矛头会指向被视为金正恩“老大哥”的北京当局，要求约束朝鲜。

人们也注意到，近期至少还有两件让美日韩与中国的信任关系减分的事件。一是拜登在东京访问展开美日印澳四方安全对话期间，中国与俄罗斯联合出动战略轰炸机在日本海到东海上空举行联合空中战略巡航，日韩战机紧急升空应对。二是美国针对朝鲜试射导弹一事，要求联合国安理会追加对朝鲜的制裁，但中俄联手反对。这些事态在美日阵营引起极大反弹，认为中俄联合巡航是针对日本的挑衅行动，而让安理会保持沉默的结果会导致朝鲜在发展核武与试射导弹方面更肆无忌惮。中国则认为半岛局势发展至今，主要是美国未能坚持并继续以往的对话成果，自身政策反复所造成。

上月初，现任中国朝鲜半岛事务特别代表刘晓明在首尔表示，中国愿意在朝鲜半岛紧张局势的和平解决方面发挥建设性作用。但外界更关注的是，朝鲜在自己的建军轨道上一路向前，眼前又已经不可能有六方对话机制，中国也难以影响平壤意志。美日韩阵营一旦持续施压甚至升高对峙姿态，形势可能迫使中俄表态或采取行动支持朝鲜，与美日韩阵营激化出更大的敌意。到那时候，东北亚形势迅速恶化的概率将大幅升高。

俄乌战争陷入旷日持久的泥淖，美欧和俄罗斯之间的对峙已经为国际粮食和能源造成额外负担，给全球带来痛苦，冠病疫情还远未结束，国际经济正面对滞胀的真实威胁，种种现象已经使得世界越来越危险。眼前还有日益紧迫的气候变迁等诸多难题有待国际合作解决。在经贸战与地缘政治引发越来越壁垒分明的混乱时局下，无论是以意识形态还是国家利益为名，都不应该增加更多的对立形势。

如果东北亚进入战火一触即发的局面，意味着一场离我们更近、破坏力更大的灾难就摆在眼前。有关各方务必在军事行动和言语上尽快采取冷却措施，保持克制，避免对立与挑衅形成惯性，引爆不可挽回、自我实现的战争预言。