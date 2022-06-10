社论：乌克兰战争久拖不决影响深远

2022年6月10日

在乌克兰战争进入第四个月之际，联合国秘书长古特雷斯昨天警告，战争对全球粮食安全、能源和金融业的冲击非常严重且正在加剧。战争可能导致前所未有的饥荒和贫穷，引发社会和经济动乱，预计有16亿人受到影响。他认为俄罗斯停止对乌克兰的侵略，是解决问题的唯一方法。

但是越来越多迹象表明，战争恐怕会旷日持久，影响深远。乌克兰总统泽连斯基在6月7日重申了乌克兰的停战条件：夺回所有被俄罗斯占领的领土、恢复领土完整，以及确保主权不被侵犯。这意味着俄乌双方至今还是缺乏停火共识。俄罗斯在进攻乌克兰首都基辅失败后，已经把战略目标缩小为占据乌东两个宣布独立的州。两军持续在乌东多条战线激烈交火，反复争夺阵地。

西方军事分析家大多认为，战争正演变为消耗战，可能得打上数个月甚至数年。莫斯科至今仍坚持侵略仅是“特别军事行动”，唯有宣布战争状态才可以实行全国动员。乌克兰已经总动员，它国土面积广袤，并一直获得西方国家源源不断且杀伤力越来越大的军事援助，但需要一段时间训练新兵和学会操作西方新型武器。双方因而都有潜力延长战争。一旦乌军完成准备并开始战略反攻，战事可能进一步升级。

除了因为西方制裁俄罗斯油气出口，推高全球能源价格和通货膨胀压力，俄罗斯海军封锁乌克兰黑海港口，也导致大量谷物滞留仓库，无法安全出口，加剧了全球粮荒。受影响最大的非洲国家，6月2日委托非盟主席，塞内加尔总统麦基·萨勒前往俄罗斯会见普京，呼吁俄军停火并释放粮食和化肥库存。

战争不但中断了俄乌两国的粮食和化肥出口，推高全球粮价，更影响了乌克兰农民的播种。联合国因此警告，今年短缺的是化肥，如果战火持续，明年短缺的将是粮食。届时有钱也未必买得到足够粮食，贫穷国家将首当其冲，出现严重的饥荒和疫病。2010年导致北非多国骨牌式政治崩溃的阿拉伯之春，就是从粮食短缺引发的民变开始的。

俄罗斯外长拉夫罗夫6月8日访问土耳其，探讨建立保障乌克兰粮船安全的黑海通道的条件。由于担心俄罗斯黑海舰队乘机攻占乌克兰黑海第一大港敖德萨，基辅拒绝清除敖德萨港口的水雷。莫斯科也试图以保障粮食安全出口为条件，换取西方集团解除对俄罗斯的经济制裁，但双方达成共识的概率微乎其微，所以粮食短缺危机仍然无解。

西方对俄罗斯的制裁，以及以二级制裁警告中国疏远俄罗斯，已经加速地缘政治对立阵营的形成。联合国因朝鲜最近试射一系列被禁止的远程和弹道导弹，准备对平壤实施由美国主导的新一轮制裁，结果被中俄联手否决。中俄代表6月8日在联合国指责美国是朝鲜半岛危机的始作俑者；美国则指责中俄纵容朝鲜的挑衅行为。类似的对立，势必瘫痪联合国等国际机制的运作，使得更多区域问题难以解决。

久拖不决的乌克兰战争因此将对世界历史产生深远影响。短期内，全球能源供需失衡已经恶化了通货膨胀，拖慢经济复苏步伐。中期而言，随着战事白热化打击粮食生产和出口，低收入国家将出现饥荒等人道危机。由此所引发的社会和政治动乱，也会转变为地区冲突并催生新一波难民潮。长期来看，战争不但会扭转经济全球化的合作势头，也加剧西方世界同中俄的对立，改写现有的地缘政治格局。后冷战和平红利至此耗尽，世界将进入多事之秋。