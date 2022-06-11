社论：海洋环保意识仍须全面提升

永续发展与环境部6月5日启动首个整治海洋污染的全国行动战略，要从六大方面着手，更好地处理和解决海洋垃圾问题。此举说明，要扼住海洋垃圾日增的趋势，须要有更加全方位的策略，举国合力而为；与此同时，也凸显国人的海洋环保意识还有待提升，对海洋环保课题也须有更全面的认知。

根据国家环境局的统计数字，去年从本地10个海滩清理的海洋垃圾达4009公吨，超过前年的3486公吨，当中过半来自东海岸公园和樟宜海滩。这些垃圾主要包括塑料袋、玻璃制品、木材和轮胎等。这些垃圾都不是自然产生的，而是人们乱丢垃圾不良行为的结果。当局指出，本地约八成的海洋垃圾源自陆地。

新加坡是个四面环海的小岛国，保持海域的清洁是环保不可分割的一部分。不过，根据一些环保组织和志愿团体负责人的反映，公众在这方面的认知显然不足。因此，环保运动推行多年，至今仍有不少人存在乱丢垃圾的坏习惯，少许垃圾也通过沟渠河道等流入大海。

冠病疫情发生后出现的一个新现象，是夹杂在海洋垃圾中的废弃口罩、泡沫塑料饭盒、塑料袋等越来越多。主要是因为疫情期间不能堂食，导致更多人打包食品饮料，餐后随处丢弃饭盒、水瓶、杯子等一次性用品。与此同时，在抗疫措施有所放宽后，更多人到全岛各处沙滩活动，露营、运动、野餐、垂钓，也明显增加了沙滩垃圾量。

近日，有读者也反映，由于疫情关系，跨境旅游受限，许多国人因此选择造访一些本地景点，包括南部岛屿，如圣约翰岛、拉扎鲁斯岛、龟屿和韩都岛等。不想这也给这些原本沙滩洁净，海水清澈的小岛带来了垃圾问题，各种塑料垃圾，应有尽有，污染小岛环境。

海洋垃圾之害不只是污染环境，也必然会破坏海洋生态。海边或沙滩上的垃圾或许还比较容易清理，但那些海面上和沉入海底的垃圾，不只难以清理，一些有毒的物质还可能进入鱼类等海洋生物体内，危及整个海洋食物链，并最终被我们吃进肚子里，总之贻害无穷。此外，海洋垃圾污染如果失控，也必然要破坏我国的海上养殖业。

除了本地因素，还有很多海洋垃圾是随季候风和洋流，以及频繁的船舶活动而来的。我国每年有约六个月的时间面对强大季候风的吹袭，加上地处东南亚海上交通要冲，根本无法防止大量“海外垃圾”入境。这也使整治工作更加棘手。

海洋垃圾问题如此复杂多端，因此也须有更加全方位的应对策略。上述全国策略的出台是及时的。六大策略包括：防止源自陆地的垃圾流入大海、防止船舶和岸外设施把垃圾丢在海里、采用循环经济方式从源头防止制造垃圾、运用科学和科技进行研究与开发、透过国际参与合作解决跨境海洋垃圾问题，以及推广和加强宣导活动并支持利益相关方参与。

整个策略可分对内和对外两部分。在实行上，对内部分如防止源自陆地的垃圾流入大海、防止船舶和岸外设施把垃圾丢在海里，是在我们管控之内，也应该较容易看到成效。对外部分，则须要透过国际参与合作解决跨境海洋垃圾问题，涉及其他国家。由于国情各异，也处于不同的经济发展阶段，只能通过各个国际平台，如亚细安的环境合作机制等，努力寻求共识，缓慢推进。

这些年来，环境局等部门在清理海洋垃圾方面颇费心机，包括增加每周清理次数（在季候风来临的季节，每天甚至要清理两次），启用机械化设备，在各处河道出口设置拦截垃圾网，特制海上垃圾桶等。但仍然无法抑制海洋垃圾数量的增加。

归根究底，垃圾问题是人的问题，要从根本上解决问题，也唯有从改变人们的不良行为着手。除了通过法律约束和吓阻，更须设法加强公民教育，如让更多国人（包括学生）参与到清理沙滩垃圾的义务工作中，亲身体会和了解海洋垃圾之害以及海洋环保的重要性，并由此逐步普及和提升环保意识。