社论：核武冲突风险不可低估

斯德哥尔摩国际和平研究所发布的最新报告指出，全球拥有核武国家的核弹头存量，从1986年高峰期的7万多个连续35年回落。截至今年初，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、以色列、朝鲜以及巴基斯坦九个拥核国共有1万2705个核弹头，比去年初减少375个。

但根据报告，核弹头总数的下降乃是由于美国和俄罗斯这两个核武大国“拆除退役弹头”，而作战武器的数量保持“相对稳定”。此外，智库指出，裁减军备时代似乎即将结束，今后10年核武器数量预计增加，核威胁升级风险处于后冷战时期的最高点。

拥核国家异口同声表明，发展核武是为了发挥威慑作用，以阻止其他拥核国家动用核武器。因此，拥核是为了自身防卫的需要，以“确保和平”。然而，地缘政治矛盾日益扩大，引发军事冲突的火点越来越多，以规则为基础的国际秩序则日渐受到腐蚀，取而代之的是弱肉强食的丛林法则。这提高了拥核国家动用核武的意愿与风险，也可能促使更多国家走向拥核之路。

俄罗斯于2月24日挥军侵略乌克兰，彻底改变了欧洲的地缘政治。俄乌战事急速演变为以美国为首的北约国家与俄罗斯的对抗。乌克兰总统泽连斯基多次呼吁北约国家提供远程重型武器，并在领土完整方面，坚决表示寸土不让。俄罗斯则多次恫言，西方国家若继续为乌克兰提供军援，它不排除动用核武的可能性。

俄罗斯与美国均是核武大国，北约成员国法国与英国也有核武装备。此外，美国在北约成员国比利时、德国、意大利、荷兰及土耳其的空军基地都部署了核武器。俄乌战事拖延与升级，可能出现战斗方都不可预见的后果。任何一方若孤注一掷，都可能走向核武冲突的不归路。

在亚太地区，美国出台的印太战略，意味着亚太区域已成为中美战略竞争的舞台。日前在新加坡举行的香格里拉对话上，美国防长奥斯汀与中国防长魏凤和针锋相对。奥斯汀指中国在亚洲地区“越来越具侵略性”，并称美国会继续力挺盟友。魏凤和则指美国的印太战略“渲染冲突对抗，打压围堵别人”。

在可能引发中美军事冲突的台湾问题上，魏凤和重申中国的强硬立场。他说：“如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底”。在回答中国的核武器发展时，他称，中国核部队建立迄今50多年，“有很大的进步”。

除了俄乌战事以及台湾问题，朝鲜半岛、东海与南中国海、中印边境纠纷都是可能引发军事冲突的火点。俄乌战事恶化，导致全球多个国家准备大幅度增加军事开支，并可能朝向拥核的目标前进。

今年1月3日，拥核的五个联合国常任理事国——美国、英国、俄罗斯、法国与中国，发布联合声明指出，“核战争打不赢，也绝不可打”，并强调“防止不会使任何人受益，而只会给所有人带来危险的核竞赛”。话虽如此，斯德哥尔摩国际和平研究所指出，这五个国家“继续扩大或现代化核武库，似乎正在增加核武器在军事战略中的重要性”。

常言道，兵不厌诈。一旦军事冲突发生，就很难确保拥核国不会动用核武，尤其是在战场上处于劣势而又拥有核武的战斗方。因此，国际社会尤其是拥核国，有必要加强沟通，了解彼此的底线，并建构防护栏，以避免军事冲突的发生。

虽然拥核国声称，发展核武是为了确保自身的防卫，但是核武存量的增加只会提高战争的风险。核武冲突不会有赢家，它只会置全球于毁灭的边缘，包括动用核武的国家。与其浪费宝贵的资源于核武竞赛，国际社会倒不如集中资源缓解全球目前共同面对的生存威胁，包括瘟疫、粮食短缺与极端气候的冲击。