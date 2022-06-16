社论：泰国放松大麻管制隐患不小

泰国已成为亚洲第一个将大麻种植和消费合法化的国家，它在2018年允许大麻作为医疗用途，本月9日进一步允许种植大麻及在食品和饮料中限量使用，但吸食大麻仍属违法。

泰国的政策，引起一些专家学者的担忧，如朱拉隆功大学医学院成瘾研究中心的研究发现，政府逐步将大麻合法化后，有更多青少年使用大麻。2019年，泰国仅有1%的青少年使用大麻，但一年后，人数翻倍到2%，去年使用大麻的青少年进一步增至2.5%。

另一方面，在当地企业界和农村，不少人看到了商机，引起一阵兴奋。距曼谷300公里的武里南（Buri Ram）府，上周末举办一个“360度大麻为人民”展览会。泰国农业部当天免费分发1000株大麻幼苗，结果迅速被抢空。许多公众只能在农业部的等候名单上留名，这些人希望自种大麻供家庭使用。

大麻也可能成为鸡饲料和防疫药物，据说这可提高鸡肉和鸡蛋的质量。此外，泰国许多饮料、娱乐和消费品领域的大型企业，也纷纷探讨开发大麻相关产品。虽然饮食产品中的大麻成分会受到“限制”，但是，人们在每天饮食习惯中经常吸收到大麻成分，便是走向上瘾的第一步。

泰国的做法是向美国进一步靠拢，美国人很容易买到大麻，有37个州把药用大麻合法化，首都所在的哥伦比亚特区则把大麻“除罪化”，另有18州允许21岁以上的人把吸大麻当作消闲活动。泰国对待大麻的放任可能比美国还更恶劣，因为在美国，日常的饮食还是安全的，不会刻意加入大麻成分。

根据泰国法律，吸大麻仍属违法行为，但实际上，大麻的管制放松，提高了社会对大麻的容忍度和接受度，尤其是当一般人都可以合法种植大麻，滥用大麻的情形就可能一发不可收拾。

联合国禁毒公约一直把大麻列在受管制的名单上，在《2021年世界毒品报告》中，联合国重申大麻的危害，指出大麻上瘾可造成的中长期不良影响，包括心理上和生理上的危害，从产生幻觉到诱发心脏病，使用大麻上瘾的后果是多重的。

由于新加坡是个开放城市，是东西方旅客必经之路，我国一向对毒品采取“零容忍”政策。要守住边境，严防毒品的渗透，便须以严刑峻法表达我国对任何毒品的深恶痛绝。

毒品的泛滥会给医疗体系带来额外的压力，吸毒本身以及连带产生的犯罪问题，则必然增加社会和维护治安的成本。我国曾于2002年允许医生开丁丙诺啡（Subutex）作为戒毒药，却导致这类毒品的滥用，这是新加坡的一次惨痛教训。

尽管我国对毒品零容忍，把吸毒当作一种消闲活动的风气却在本地方兴未艾，且吸毒者有越来越年轻化的趋势。毒品是摧毁家庭关系和削弱社会治安的重大威胁，尽管对毒品的纵容在国际上似乎日益成为气候，新加坡反对它的坚定立场却不容怀疑。

泰国一向是新加坡人的热门旅游目的地，它对大麻的纵容，会不会成为吸引我国年轻游客的一个卖点，值得我们观察。此外，新加坡人到了泰国之后，不小心从泰国饮食中摄取大麻成分的机会很高，而且可能无意中把一些含大麻的包装食品带回国，这些情形是旅游业者必须考虑到的。

新加坡今后恐怕必须加紧监控泰国入口的饮料食品的成分，确保商家不会有意或无意地入口有害国人健康的产品。同时我们也必须提高国人的警惕心，让年轻人了解到身体内吸收了大麻，多日后仍逃不过检验。所以，国人旅游泰国千万不要抱着好奇心以身试毒，而是应该坚定立场，抗拒大麻的诱惑。