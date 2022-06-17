社论：合力消除骨痛热症威胁

永续发展与环境部长傅海燕6月15日在亚洲骨痛热症峰会上宣布，扩大本地的伊蚊绝育计划来应对骨痛热症。自2016年起开展的试验计划，释放带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊，它们与雌性伊蚊交配后产下无法孵化的卵，借此抑制伊蚊数量。从7月起，勿洛、兀兰和后港等八个地点的1400座组屋会纳入计划，覆盖的住户从目前的16万户增加至30万户。

除了组屋，计划也会扩大至其他风险较高的地方，包括一些私宅区，以及建筑工地。因应计划的扩大，环境局每周培育的雄蚊会从目前的200万只，大幅增加至500万只。当局与本地起步公司共同研发了高密度养殖系统，养殖伊蚊的速度比以往的人工繁殖快40倍。计划的好处在于从源头控制伊蚊数量，能有效减少骨痛热症的传播。雄性伊蚊并不会叮咬人，所以大量释放不会对居家生活造成困扰。

伊蚊绝育计划只是从源头减少伊蚊数量的做法之一，其他手段还包括在骨痛热症多发黑区的住家、工地和一般公共场所如公园、沟渠等，确保没有让伊蚊下卵滋长的积水。这必须靠当局频繁的执法检查，严惩违规者，以及居民和工地负责人的自觉意识。全国目前有396个活跃的骨痛热症集中区。本地1月至6月14日的骨痛热症病例累计1万5075起，形势严峻。2020年更是本地有记录以来，骨痛热症疫情最严重的一年，共有3万5315起病例，32人病死。

减少伊蚊滋生是所有人的责任，不能只依靠政府。个人能做的是确保居家环境没有积水，特别是全家人在学校假期出国旅游期间。家中如果有种植盆栽等植物，更必须每天确保居家环境干燥。冠病疫情导致很多工地停工，如今为了赶进度，一些工地或许会忽视这方面的要求。考虑到骨痛热症的致死威胁，工地负责人必须把清理环境积水当做工地安全维护的重要一环。

个人能做的其实还有很多。最基本的是养成不乱丢垃圾的习惯，避免丢弃的塑料袋或水瓶收集雨水，或者被大雨冲入沟渠造成淤积。个人如果行有余力，也应留意周边环境的积水陷阱，或通知当局，或如一些读者投书所反映的那样，自己动手清理，确保邻里不会成为骨痛热症黑区。随着雨季的来临，各市镇会也须如临大敌，保持社区环境干净。

冠病疫情让国人意识到公共卫生涉及所有人，集体的安全必须依靠每一个人履行自己的社会责任，比如接种疫苗、出门戴口罩、定期自我检测等等。骨痛热症的威胁并不亚于冠病，同理，每个人都应当更有责任感，改变过去对社区环境整洁与否的冷漠态度，为自己和旁人的安全，贡献应有的力量。

生命安全是当代社会普遍认可的个人权利，在冠病疫情期间，正是通过群策群力，集体保障了每个个体的生命权。在骨痛热症肆虐的当下，国人也应享有免于其威胁的权利，而实现的方式，同样须通过承担个人责任，履行个人的义务。权利和责任是一体的两面，在文明的社会里，自己的权利，是通过他人承担责任来获得的。因此，唯有人人都尽责，才能保障人人都享有免于伊蚊叮咬，遭骨痛热症传染的权利。