社论：原地养老配套措施要到位

2022年6月18日

6月13日，卫生部长王乙康在护联中心的社区护理工作计划研讨会上指出，继续扩充疗养院床位未必是可持续的做法，除了这么做，我们还必须果断地把乐龄护理从急症医院、社区医院和疗养院转移到社区，让更多年长者在家中或社区原地养老。

这是一个新的年长者护理模式，也是新近推出的“健康SG”所要达致的目标，让更多老年人，包括日常活动需要协助的老年人，能够居家养老，在社区里获得所需的护理，以及独立和愉快地生活。

很多人知道我国人口正急速老龄化，但却未必能真正体会这个趋势对社会，尤其是我们的医疗系统和养老设施所带来的巨大冲击。对养老院设施的需求暴增就是一例。从2010年至2020年间，疗养院床位已从约9600个增加七成至1万6200个，仍供不应求。未来10年预计将翻倍至超过3万1000个。

到2030年，我国人口中每四个人就有一人是65岁以上的年长者，占总人口的四分之一以上。根据联合国的定义，65岁以上者若占人口的14%以上，就算是老龄化社会，一旦超过20%，则和日本一样，属超级老龄化社会。

毫无疑问，我国正在经历一场“银色海啸”，如果大多数老年人都选择或不得不住进养老院的话，供应将难以赶上需求。

因此，原地养老的概念是正确的。不过，在落实层面充满了挑战。老年人口的问题是复杂的，最常见的是体弱多病，不少人会患上需要长期护理的疾病，如糖尿病、肾脏病、中风、心脏病、各种癌症、失智症（老年痴呆）、抑郁症等等，到了晚期，往往行动不便或无法自理，临终护理更是棘手。

因此，要做到让更多人能够原地养老，首先必须做到老年人能保持活跃，身心健康，其次则需要有完善的或一站式的社区护理配套设施。这些正是“健康SG”策略的工作重点和涵盖范围。

其中，脱胎自乐龄活动中心和乐龄护理中心的“乐龄综合服务中心”，将肩负起社区护理的重担。这类新型的乐龄服务中心目前有119个，2025年将增至220个，每个中心最终负责照顾1000至4000名乐龄人士。它们的服务涵盖“ABC”三元素，即：为健康老人提供活跃乐龄（active aging）活动、为孤独老人提供友伴（befriending）服务，以及为病弱老人提供有关护理（care）的资讯与转介服务。

本月初，王乙康在卫生部常年工作计划研讨会上就已指出，预防护理的“健康SG”以及慈怀护理，将是卫生部下来的两大工作重点。因此，我们也可以预期当局将会加强慈怀护理服务这个环节。

社区护理模式另一个关键是人力，在医护人力短缺的新加坡，这也是个非常棘手的问题。借助科技缓解这方面的压力，是必由之路，但良好的护理毕竟离不开人和人的接触，很多服务也无法自动化，在很大程度上仍须仰赖足够训练有素的人力。解决之道，最终离不开提高薪酬的竞争力以及改善工作环境。卫生部在2020年至2023年间展开社区护理增薪计划，投入约2亿9000万元为社区护理人员加薪。今后，这方面的投入肯定还须继续，这意味着政府的社会开支负担会日益加重。即便如此，可以预见，护理行业在很大程度上仍须仰赖外来员工的补充助力。

把护理中心转到社区，是一个重大的转型，过程中肯定会遇上各种事前预料不到的状况。因此，卫生部仍须和各相关机构与利益相关方紧密协作、沟通，以便及时有效地化解各种难题，或在运作上作出必要的改进与调整。