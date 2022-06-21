社论：提高再循环率维护生活环境

随着经济活动全面恢复，本地垃圾再度增加，国家环境局资料显示，我国家庭与工商业去年制造了约694万公吨的固体垃圾，非家庭和家庭垃圾量都比前年增加。去年固体垃圾量共有383万公吨获得再循环利用，整体再循环率55％。我国目标是在2030年将整体再循环率推高到70％。

国家环境局本月初开始招标订制57万个家用式回收箱，给家庭用户使用，预计年底前可分发给有意索取的住户。这种每一边长各30公分的小型回收箱适合放在家中，方便居民顺手将玻璃、塑料或纸质可循环垃圾放入箱子，再拿到楼下丢入蓝色回收箱内。目前蓝色大型垃圾桶内常有不能循环的垃圾丢弃其中，可回收品带有污染的比率高达四成，并未物尽其用。家用回收小箱应该能减少这些问题，提高回收效率。

这一回收箱采取让民众主动索取的方式，主要用意还在于对这些有意践行环保的民众展开针对性的教育，继而从这些民众的行为影响左邻右舍或亲友。箱子会贴上各种回收品图示，借此让回收品如何分类、确保无污染等概念，深植民众心中。永续发展与环境部长傅海燕不久前曾在国会说明这项家用式回收箱计划。

为延长实马高垃圾埋置场的使用期，永续部的目标是最迟在2030年把埋置垃圾的数量减少三成，短期目标则争取在2026年先减少两成垃圾量。不过，本地过去几年的整体再循环率持续下降，情况令人忧心。

这项家用式回收箱计划呼应了今年初启动的推广正确回收运动（Recycle Right 2022）。根据此前数据，本地每天制造足以填满40个奥林匹克游泳池的垃圾量，其中60％回收处理，不可回收的则送去焚烧后填埋。1999年启用的实马高垃圾埋置场预期寿命虽是到2045年，但以国人制造的垃圾量来说，专家估计到2035年就将“寿终正寝”被填满，这还未计算若不加控制下今后可能持续增加的垃圾量。因此，政府在2019年推出“零垃圾总蓝图”的迫切性显而易见。

随着居家办公模式的长期化，疫情加速的网购方式进一步普及化，若不加速研究规划，家用垃圾量可能在10年内增加到我国难以承担的地步。固体垃圾回收对地小人稠的新加坡特别重要，虽然我国透过焚烧再掩埋的方式解决了大部分垃圾问题，甚至成为国际社会典范，但一个实马高岛的埋置量终究有限，一旦回收与再循环利用跟不上垃圾增长，就会严重影响整体生活环境和品质。另寻地点设置那么大规模的埋置场说易行难，垃圾输出的做法则日益不为世界潮流接受。因此最好的解决方式，还是民众减少制造固体垃圾，包括配合明年上半年实施的超市塑料袋收费制度，减少使用塑料袋，平时积极重复利用可循环的物资也非常重要。

我国是东南亚电子零售业的主要市场，零售消费随着经济水涨船高，其中网购比率可预期将越来越高。网购的包装垃圾就有大量塑料等不环保材质。作为环保努力的一环，我国今年推出的措施就包括一项产品包装呈报框架，要求制造商、进口商和达到一定规模的零售企业，呈报产品所用的包装种类和数量，及在减少、重用和再循环这些包装方面有何具体计划。这正是积极从企业源头着手，迈向减少包装的重要步骤。

目前的回收箱已经遍布本地住宅区，但居民使用的习惯和方式还不理想，甚至错误。因此，政府除了协助提供回收管道，引进或研发更先进的垃圾处理方式，透过宣传方式教育社会如何重复利用物资也很重要。

过去，可循环垃圾回收是“加龙古尼”从业者的一种营生，个人与环境互蒙其利。但随着经济与就业形态转变，垃圾量大增，回收过程的细节越来越复杂，如果能由国家统筹规划，整体观照，深入到住宅区，确保不遗漏和更有效率，或许能延长实马高的寿命，为规划我们的下一个实马高争取到更大窗口期。