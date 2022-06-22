社论：风雨同舟缓解通胀冲击

今年4月初，财政部长黄循财在国会宣布，政府了解许多家庭与企业对物价上升感到担忧，决定提前落实2022财政年财政预算的部分援助措施。他承诺，如果外部情况恶化，国人需要更多支持的话，政府随时准备出手援助。

在短短几个月里，全球通货膨胀情况加剧。据最近一项调查，国人将生活费与物价上涨列为面对的主要威胁。昨天，刚担任副总理不久的黄循财宣布了一个总值15亿元的援助配套，协助直接受通胀与供应链中断冲击的企业与国人，尤其是低收入阶层与弱势群体，可说是很有针对性地缓解了国人的忧虑。

在个人方面，政府将为150万名低收入国人发放高达300元消费税补助券——特别现金补助，并将在社区关怀计划下的援助金额，从目前的每月600元提高至640元。为了减缓能源价格上涨的冲击，政府为所有新加坡家庭提供一次性100元的家庭水电费补贴，并给予德士和私召车司机150元的补助金。

在企业方面，政府提高渐进式加薪补助计划的资助金额，以减轻雇主的成本负担。此外，受马来西亚禁运活鸡影响的11家宰鸡场业主，将豁免缴交一个月的外劳税。另一方面，政府将提供节能津贴，协助从事食品服务、食品制造与零售行业的本地中小企业采用节能设备，缓冲能源价格的波动。

财政部昨天发布的文告指出，它是基于三大原则拟订援助配套。

首先，额外的财政援助措施不应助长通胀压力。由于低收入阶层与弱势群体受到价格上涨的冲击最大，因此他们获得更大的直接援助。其次，政府的援助不应该扭曲市场的价格信号，这样新加坡才能转型到更可持续、包容与有生产力的经济。不过，政府也意识到一些企业面对更高的营运成本而需要援助，因此它会协助这些企业与工人转型。第三，政府必须保持财政纪律，以在不确定的环境下向前迈进。

全球高通胀、供应链吃紧以及地缘政治冲击恶化，促使能源与食品价格暴涨。新加坡是个外向型的小经济体，也是个价格接受者，深受输入型通胀的影响。因此，要根据上述三个原则分配财政资源，确实不容易。

维持财政纪律意味着政府必须力求收支平衡，更大的援助配套意味着它必须提高税收；遵循市场的价格信号意味着政府必须让企业与国人感受到输入型通胀的力度，从而更积极地转型，但在这个过程中，它也可能推高通胀预期，以致进一步推高通胀。

所幸，新加坡有足够的储备与可观的财政收入，在应对通胀问题方面有更大的政策选择空间。在这次的财政援助配套中，政府大幅度提高渐进式加薪补助计划的力度。雇主在给予总月薪不超过2500元的居民雇员加薪中，政府资助的比率高达75%。这将有助于企业缓解成本上涨的压力，避免它们将成本转嫁给消费者。

货物与服务的价格相互影响，一旦上涨就很难回跌。在不扭曲市场价格信号的前提下，政府协助企业减低营运成本，可避免价格向下游传导。通胀问题若能在上游获得控制，政府就可减少财政援助的力度，并维持货币的购买力。

这一轮的通胀主要是供应短缺所驱动。企业有必要加强供应链的韧性，以稳住成本与价格。在这方面，新加坡是国际枢纽与金融中心，本地企业有更好的条件，确保能源与食物价格供应与价格的稳定。但冠病疫情来袭期间的口罩短缺问题与马国禁运活鸡对本地市场的冲击，反映了供应链韧性还有待加强。

全球高通胀将持续一段时间，并可能演变成结构性的问题。发达经济体的中央银行采取极端的加息措施抑制通胀，也可能导致经济衰退。虽然政府表明随时准备出手援助，但是国人也应该在生活和消费上做出调整，量入为出，避免过度的报复性消费或投资。

全球目前还处于动荡不安的环境，冠病疫情反弹仍然是一个风险，供应链吃紧与俄乌战事持续，将继续推高能源与食品价格。风雨同舟，国人期待第四代领袖引领新加坡渡过难关。与此同时，企业应进一步加强供应链韧性，而国人在开支方面也应更谨慎，以共同缓解通胀的冲击。