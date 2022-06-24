社论：多管齐下管制网络生态

网络空间存在不少安全隐患，政府将通过拟议中的互联网行为准则以及社交媒体内容监管准则，加强对用户的保护。

新的立法将一方面规定面簿、Instagram和TikTok等用户人数较多、风险较高的社媒服务采取安全措施。另一方面，资讯通信媒体发展局将被赋予更多权限，在发现有害内容时指示业者禁止本地用户浏览，或与发表这些内容的账户沟通。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今年3月在国会透露，政府有意拟定新准则加强网络空间的安全。当局本月已经就这两套准则展开业界咨询，下个月还会通过公共咨询，征询家长及青少年等相关群体的意见。一旦修订《广播法令》，加入这些准则后，它们就具备法律约束力。

网络上的有害内容包括，对公共安全与卫生构成威胁、涉及自残或性伤害等。例如去年有一名新加坡男子冒充华族女性，在推特上发布煽动种族仇恨的言论；在“NUS无神论协会”面簿网页上，有网民发布一张《圣经》和《可兰经》的照片，称“缺厕纸时可用”。这些明显有违我国种族与宗教和谐的不良内容，不会在传统媒体上出现，却能走社交平台上的漏洞。这些漏洞没有尽快堵住，肯定会引发更大的社会问题。

有鉴于互联网有害内容的泛滥，在西方，立法管制网络空间的呼声不断。德国在2018年通过了网络执行法案，英国也在拟定网络安全法案。网络空间的发展迅速，变化多端，并且超越国界，但不同国家在监管方面都得根据自身的社会环境和条件，做出各自的考量和应对之策。

新加坡在2019年立法通过《防范假信息和网络操纵法》（POFMA），是我国加强网络管制的里程碑。在这项法令下，针对影响大且广泛传播的假信息，政府可发出广泛更正指示，要求主流媒体和社交媒体平台等刊登相关更正，向社会大众澄清事实真相。自法令生效以来，各政府部门援引POFMA的总次数已超过30次。在立法之前，假消息无日不有。从一些屡次以身试法的个人社交平台来看，他们似乎在考验政府执法的决心和立场，以及法令的覆盖范围。

从过去三年多的经验显示，管制网络空间，单靠《防范假信息和网络操纵法》还是不够的，因此，政府一直在探讨加强立法和国际合作的可能性。

网络社交平台初现时，本以为将带来更多的言论自由空间，然而事实证明，作为一种威力强大的传播工具，它对社会的伤害也是巨大的。此外，科技公司经营的社交平台毕竟有自己的商业利益考量，常以维护言论自由之名，抗拒政府管制和审查，放任自流，导致网络空间上陷阱处处，尤其充斥着网络霸凌，以及海量的暴力和色情内容，青少年身陷其中，心理上很容易受到伤害，或是产生自卑、或是倾向暴力、或终日沉湎于色情无法自拔。

网络空间是非常自我的另一片天地，一般家长无法像在现实世界中一样，监管孩子在网络上的言行，更无法给孩子任何协助。拟议中的互联网行为准则以及社交媒体内容监管准则，要加强对使用者和受众的保护，必须考虑到各种情况，公共咨询相信也能起到集思广益的效用。

在国际上，把政府对科技公司和社交平台的管制与审查，跟钳制言论自由相提并论的声音已经相对减弱许多。今年5月美国水牛城枪击案网络直播，TikTok上导致10岁女童窒息死亡的“昏迷挑战”，科技公司因无法及时阻止这些不良内容的散播，而成为众矢之的。

网络空间的生态已显示，多管齐下，不断加强立法管制，是国际上越来越普遍的共识。各国政府和科技行业加强合作刻不容缓，彼此可互相参考各自的对应策略。