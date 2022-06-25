社论：做好防备无惧新一波疫情来袭

6月2日，卫生部长王乙康在该部的工作计划研讨会上首次提出预警，我国今年7月或8月可能出现由奥密克戎变异的BA.4或BA.5毒株主导的新一波冠病疫情。我国是在5月中首次出现病例，但新毒株的疫情早已在欧美等地传播多时。

约三个星期后的6月21日，卫生部发布的数据显示，此前一周的社区病例中，感染BA.4和BA.5毒株的病例占约30%，高于之前三周的3%、8%和17%。显见病例有与日俱增之势，似乎正在印证新一波（第五波）冠病疫情来临的预测。

抗疫措施自4月份放宽以来，各种社会经济活动基本上已全面恢复，但过去一周来，每天确诊病例的显著增加和新变种毒株的出现，难免又让人忐忑不安，担心新一波疫情若真的暴发，是否又会打乱与病毒共存的前进步伐和生活秩序，促使政府再度收紧各种限制措施。

一些人存有这样的顾虑是可以理解的，尤其是众多小商家和摊贩们，他们的生意好不容易刚起死回生，自然担心疫情突变，扰乱生计。不过，我国多数医学专家的看法是，即便新一波疫情真的暴发，我国也不会或无须再次全面收紧防疫措施。这是因为我们现在已具备更大的抗疫韧性。

首先，是我国的疫苗接种率高，大部分人口已具备一定的抗疫力。其次，是多数人也已经感染过冠病，因而也有了一定的免疫力。其三，是对已经暴发BA.4或BA.5毒株疫情的北美和欧洲等地的研究显示，新毒株导致的疫情高峰，比原来的奥密克戎疫情高峰低，也没有造成更大的重症率和致死率。不同的是，新毒株的免疫逃逸能力更强，也就是传染力更强。

专家也认为，那些已接种疫苗和追加剂者，仍然会得到保护。主要问题是，一般人打疫苗和追加剂至今已有四五个月，免疫力因此也逐渐消退，这是可能暴发新一波疫情的主要因素之一。此外，边境开放，外来旅客激增，交叉感染的概率提高，也难以防止新毒株的传入。

尽管如此，我们对新一波疫情的可能出现，仍然不能掉以轻心，尤其是老弱群体更应做好防备。卫生部指出，截至目前为止，60岁以上年长者中，仍有12%（约8万人）还未接种疫苗追加剂。这可说是一个防疫缺口。王乙康引述数据说明，完成基本接种程序却未注射追加剂的60岁及以上年长者，重症或死亡概率是每1000人中有10人。已注射追加剂者，概率降至每1000人中有三人。因此，对还未接种追加剂的年长者，尤其患有慢性病者而言，尽快去打追加剂才是上上之策。

对于可能出现的第五波疫情，卫生部看来也已做好了充分准备，包括改变应对策略，要求所有医疗机构，如疗养院、社区医院和私人医院，都必须做好收治冠病病患的准备，而不是像奥密克戎刚暴发时那样，把所有病患都送到公共医院。公共医院也已着手准备更多收治病患的床位。与此同时，卫生部冠病疫苗专家团也正在研究婴幼儿接种两款冠病信使核糖核酸（mRNA）疫苗的效用及安全性，一旦得到批准，将能让五岁以下孩童也获得冠病疫苗保护。

因此，对可能出现的BA.4或BA.5毒株疫情，国人无须过度忧虑或心慌，但须做好防护准备，不可大意。两年多来，不只政府已积累了更丰富的医治经验，民间也更懂得沉着应对，不会只因确诊病例增加而惊慌失措。但这不等于国人因此就可以放松戒心，因为，更致命的新毒株的出现，甚或新病毒来袭的可能性都是存在的，也难以逆料。