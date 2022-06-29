社论：应对地缘政治冲突的长期冲击

2022年6月29日

美国、德国、法国、意大利、加拿大、日本与英国领导人在七国集团峰会上承诺，无限期支持乌克兰，包括提供财政、人道、军事与外交支持，并将加大对俄罗斯的经济制裁，限制俄罗斯出口的油价以及禁止从俄罗斯进口黄金。

与此同时，七国集团宣布，五年内筹集约6000亿美元，协助贫穷国家发展基础建设。力推这项计划的美国总统拜登指出，它将让各国看到民主国家成为伙伴的具体好处。这项计划被视为抗衡中国的一带一路倡议。

七国集团峰会上述两项决议，反映了地缘政治矛盾的升级，并预示它对全球的冲击可能持续好一段时间。

俄乌战事自2月24日开打以来，至今已有四个多月。即便如此，俄乌战事相关方都没有停战的意愿，遑论和谈。令人忧虑的是，俄乌战事可能扩大至北约国家，导致西方国家与俄罗斯发生正面的军事冲突。

上星期四，欧洲联盟正式授予乌克兰欧盟候选国地位。法国总统马克龙指出，欧盟领导人的决定向俄罗斯发出非常强烈的信号，即欧洲人支持乌克兰亲西方的愿望。有分析师指出，对欧盟来说，此举开启了一个充满风险的东扩新时代。

北约东扩是俄罗斯出兵乌克兰的主要原因。虽然欧盟是经济与政治组织，与军事联盟的北约不同，但是乌克兰快速获得欧盟候选国地位，势必加剧俄罗斯对北约东扩的戒心。

最近，北约成员国立陶宛限制俄罗斯对加里宁格勒地区的铁路运输业务，并禁止受制裁的货物运往该地区，引发两国的紧张关系。加里宁格勒位于俄罗斯本土境外的飞地，它是俄罗斯海军波罗的海舰队的总部。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫警告，莫斯科将采取“非常强硬的报复措施”。

另一方面，俄乌冲突不仅改变了欧洲地缘政治的格局，也蔓延至亚太地区。北约原本是欧洲的军事联盟，但即将在今天于西班牙举行的北约峰会，首次邀请日本、韩国、澳大利亚与新西兰参加会议。美国国家安全顾问沙利文指出，北约和七国集团成员国对中国所构成的威胁认知日益趋同，北约在这个星期将以“前所未有的方式”提到中国问题。

较早前，英国外交部长伊丽莎白·特拉斯指出，北约组织应成为一个“全球的北约”，“对台湾提供保护使其免受中国的进攻”。

俄乌战事推高了全球的能源与粮食价格，加剧了全球的通胀问题。中美战略竞争升级将全球推向两极化的格局，加大了小国选边站的压力。这些问题不太可能在短期内获得解决，而且相互影响，最终可能出现难以预料的后果。

首当其冲的是全球粮食的供应。极端气候影响了全球农作物的生产，俄乌战争以及海港封锁进一步加剧粮食供应短缺问题。据统计，为了保障国内的需要，至今至少已有19个农产品生产国限制食品出口，导致全球食品价格飞涨。这些限制措施引发恐慌，促使买家囤积商品，又进一步推高价格。

其次是能源的供应。西方对俄罗斯的经济制裁与俄罗斯的反制，导致石油与天然气的供应紧张，尤其是欧洲国家。一些欧洲国家转向成本较低但污染较高的煤炭，以弥补能源供应的缺口。这不仅是绿色经济发展的倒退，也相对上削弱了那些朝向低碳经济体的成本竞争力。

地缘政治冲突升级导致全球处于高度不确定的环境。供应链瓶颈、粮食与能源供应短缺以及通胀问题，很可能成为长期的结构性问题。国际秩序与权力格局正在急速改变，小国有必要超前部署，设想不同的情景，并拟订相应的应对方案。