社论：“富不过三代”不是一个魔咒

副总理兼财政部长黄循财前天正式启动“新加坡携手前进”全国运动，以更新社会契约，让我国社会和制度惠及多数人、珍视拥有不同才能者，并给予所有人向上流动的机会。这是第四代领导的承诺，他的团队将竭力确保我国继续繁荣，所有人能共享繁荣果实。

在全国职工总会举办的工运对话会上，黄循财围绕国人关切的课题进行坦诚对话，重申政府在许多课题上的一贯立场，也提出因应时代发展的新思路。

当前国人对通货膨胀和经济衰退的焦虑日益加剧，政府的承诺不只在于安抚国人，而是为国家指出一个前进方向。从他覆盖多领域的谈话内容来看，这不是政策的转向，而是在前人的基础上有所继承、有所更新，也有所深化。

由19名第四代领导团队成员负责推动，以不同主题为“支柱”，在“赋能、装备、关怀、建设、守护、团结”六大旗帜下，针对经济、教育、医疗、住屋、环境和身份认同等领域，进行广泛的收集民意活动，并预定明年中提出报告，为我国今后10年和更长远的未来制定计划。

全国对话并非第一次，这次可视为整个领导团队的集体领跑。黄循财掀开序幕的讲话形同“誓师”宣言，包含了几个关键词，如“优势世袭”，即富人的孩子总会得到较好的机会，且无可厚非，他们也会确保这种“优势”能够“世袭”下去。因此，新加坡必须为行之已久的唯才是用制度，注入温情，包括投资学前教育，让下一代不论出身，都能发挥潜能；为“人才”重新定义，不纯粹以学历论人才；更要防止社会关系网和血统决定竞争的成败，政府必须直面这项艰巨的挑战。

为解除人们对外籍员工和专业人士竞争饭碗所引发的忧虑，政府必须管控自由市场的运作，抵制“赢家通吃”的经济体制。不再把人们对外来竞争的忧虑，一概视为“排外心理”作祟，这是政府在吸引人才政策上的新视角。要培养国人对这片土地的归属感，我们就必须以其他国家出现的社会分裂为戒，以“同理心”理解人们内心的忧虑与恐惧。

建国初期，我国的最主要发展重点在于创造财富、解决贫困，这项工作可谓成绩斐然，但时至今日，自由竞争也导致贫富差距扩大，政府现在除了得继续创造财富之外，也得在分配财富方面多下功夫，以满足现今社会的多元诉求，尽力做到公平公正、温情包容，并且必须设法解决社会流动性固化的问题，让弱势家庭看到希望，尤其是后者，更是社会契约的成败关键所在。

建立社会契约的讲法并不新，而是长期实践与调整的结果。人民给予政府的信任，是基于政府的政绩和人民亲身享受到的福祉。

负责“六大支柱”的19名第四代领袖中，包括不在国会的全国职总秘书长黄志明，显示职工运动在建国过程中的重要地位不可取代，政府以职总对话会为平台展开意义深远的全国运动，再一次证明了这点。

协助人民渡过难关，照顾年长者，需要更多资源，政府的钱投在哪里，还能继续增加多少，以及人民愿意承担多少，黄循财说这是所有人必须集体决定的事，也是政府对人民的期待。

新加坡式的国家财富分配，这些年来让政府一方面能够扶贫济困，另一方面又能避免西方式作茧自缚的社会福利主义。

然而，国家财富的重新分配，有赖于新加坡创造财富的能力，这又回到根本的问题上：人民必须自力更生，有能力的阶层又愿意共同承担，这是构成新加坡社会契约的重要部分，要确保它的可持续性，政府必须进一步说服人民这是“集体的事”，不只是政府的事。

人民的前途与国家命运息息相关，而且互为因果。新加坡是个弹丸小国，人口增加空间有限，因此每个新加坡人都是宝贵的资源，必须争取不断提高素质，开拓视野，跟上时代发展，个人进步，社会、国家才能进步。为期一年的全国运动只是一个开始，不是结束。未来的路如何走下去，人民对领袖的信心，领袖对人民的放心，才是最重要的因素。

更新社会契约原是第三代领袖的议程，是他们传给第四代领导的“政治遗产”。第四代不能只是“萧规曹随”，必须注入更多想法，化创意为成果。所谓“富不过三代”不是一个魔咒，而是一种激励和提醒，对政治领导人如此，对人民也是如此。