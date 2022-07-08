社论：调整心态灵活选购食品

马来西亚政府决定从6月1日起禁止出口活鸡到我国，虽然事前传出风声，但我国食品局是在禁令实行前夕（5月31日）才接获马国兽医服务部的正式通知。由于来得突然，不少商家、小贩和消费者都措手不及，因此出现了短暂的抢购现象，有商贩不得已暂时停业，一些商家则只能急忙寻找其他外国供应商应急。

马国的举措之所以会引起市场一阵不小的震荡，主要是因为马国是我国进口活鸡和冰鲜鸡的主要来源。马方这种毫无预警的做法委实令人遗憾。本周一国会复会时，共有八名议员针对此事和相关粮食课题，向永续发展与环境部长傅海燕提出了口头质询。

部长在回应时透露，来自马国的鸡肉占我国鸡肉总入口的34%，这已比2018年的37%少了三个百分点。但来自马国的活鸡和冰鲜鸡则占了总数的99%，去年共达7万3000吨，只有约1％来自泰国和澳大利亚。

不难理解为什么活鸡主要来自马国，其一是新马两地的商家有长久和良好的合作关系，我国一些进口商也投资于设在柔佛的养殖场；其二则是地理上的接近，运输成本较低廉，产品在市场上也更有竞争力。

不过，这次的经验说明，进口商家过度依赖单一活鸡和冰鲜鸡来源具有一定的风险，一旦供应突然中断，一时间要找到替代供应也就比较困难。要降低风险，就得开辟新的来源，从其他地方进口。短期内这当然会增加成本（如额外的运输费），最终也必转嫁到消费者身上。但是否有更好的对策呢？相信进口商和食品局会持续深入协商寻求良策。

接获马国禁令后，我国食品局迅速与邻国印度尼西亚的鸡肉供应商接头，随即批准该国鸡肉进口。预计首批5万公斤冰冻鸡肉，下星期便会由海路运抵我国。这将是印尼第一次出口鸡肉到我国。过去几年来印尼鸡肉的产量供过于求，产商因此也很想趁此机会打入新加坡市场。当然，印尼鸡肉能否在本地市场占一席之地，还得看品质及价格竞争力。

到目前为止，获食品局认证的外国鸡肉产地共有25个，选择其实很多。因此，有马国的出口商就担心，如果迟迟不解禁，最终可能会失去部分新加坡市场，噬脐莫及。

对消费者而言，虽然来自马国的活鸡供应暂时中断（除了山芭鸡和乌鸡），其他鸡肉的供应却很充分，国人根本不愁吃不到鸡肉，必须做的是调适心态和口味。就现代冷冻技术而言，鸡肉保鲜是没问题的。其实我们日常所吃的鱼肉，绝大部分也都是冰鲜和冷冻的。

随着影响和破坏世界食品供应链的因素增加和复杂化，接下来消费者须有心理准备，面对更频繁的供应中断或价格波动。对各种食品的需求和选择，因此也须有更大的灵活性。这些因素包括气候变化、冠病疫情和乌克兰战争的持续，类似的地缘政治干扰、外国政府政策变动、物流受阻、世界供应链的重组等，都会影响食品供应和价格。

我国超过九成食品来自170多个国家和地区，要完全避免食品供应风险是不可能的，也不可能免受食品价格波动的影响。政府能做的是最大程度确保粮食安全，供应多元，以及设法为民众提供最基本的消费选项；消费者则必须学会尽快适应由外来因素所带动的供应与价格的变动，在食物选择和习惯上灵活调整，鸡肉如此，其他肉类和主要粮食亦然。

为了协助国人应对世界性通货膨胀和食品价格上涨的问题，近来我国各大连锁超市每天都以优惠价格推出各种食品和日用品，而且品类众多，给消费者提供诸多的选择。因此，只要不执著于个人口味偏好，灵活选择，对缓解生活费飙升的压力是大有帮助的。