社论：斯里兰卡内乱或是首张骨牌

2022年7月11日

在总统官邸被愤怒的民众于7月9日占领破坏，长期掌握实权的总统拉贾帕克萨仓皇辞庙后，斯里兰卡国会议长阿贝瓦迪那发布声明称，总统已通知他，自己将于7月13日辞职。此前，官邸同样被暴民占领并纵火的总理维克勒马辛哈，也宣布下台；斯里兰卡的政治危机至此进入另一个阶段。由于政府已经耗尽外汇存底，国家无法进口所需能源、粮食和药物并偿付外债利息，斯里兰卡已经陷入“失败国家”之列。

无论新政府何时组成，斯里兰卡的烂摊子短期内恐怕找不到解决之道。除了缺乏进口必需品的外汇，斯里兰卡还累积了超过500亿美元（699亿新元）的外债，已经属于资不抵债的破产国家，如果没有外力介入，势必难以摆脱当下由民生困难所引发的社会动乱和政治危机。斯里兰卡2200万民众至今还面对断电缺粮之苦，与国际货币基金组织的贷款谈判仍无下文，社会基本秩序恐怕不易维持。

斯里兰卡的危机酝酿多时，拉贾帕克萨家族把持政权多年，贪污腐败且效率低下。持续两年的冠病疫情阻断了国际交通，严重打击了斯里兰卡所依赖的旅游业收入。虽然中国的“一带一路”从2013年开始为科伦坡注入大量外资，但因为投资项目不符合当地经济需求，经济效益不彰，加上过程涉及贪腐，反而导致国家背负沉重外债。在面对其他国家也可能出现债务违约风险的情况下，北京担心开启先例，至今拒绝斯里兰卡提出的债务重组请求。

乌克兰战争让斯里兰卡危机雪上加霜。战争冲击了国际能源和粮食市场，供应的不稳定推高了两者的价格，导致许多发展中国家纷纷陷入困境。联合国日前警告，全球45个国家的5000万人口距离饥荒仅一步之遥。斯里兰卡政府垮台因而并非孤例，而是这波能源和粮食危机启动的多米诺骨牌效应第一张倒下的牌。本区域遭遇类似困境的国家还包括孟加拉、缅甸和老挝等。

虽然历史不会简单重复，但前车之鉴仍然具备参考价值。2010年发生在突尼斯的自焚事件，启动了“阿拉伯之春”颜色革命，在北非和中东引发了一系列的政治动荡，多个政府相继倒台，一些国家陷入严重内战，至今仍未走出失败国家困局。区域性的失序产生了数百万难民，不少冒着生命危险偷渡欧洲，不但催生了蓬勃的人口贩卖，也为欧洲富裕国家带来了新的社会和政治难题。

如今的情况或许比当年更糟。世界性的冠病疫情此起彼伏且未见停歇，新一波疫情正威胁不少发达国家，让它们自顾不暇。乌克兰战争则陷入胶着状态，双方都没有让步的迹象，意味着战事将持续下去；因战争而引发的全球能源和粮食供应短缺，因此短期内也不会改善。类似斯里兰卡等缺乏良政善治的国家，平时或许还能得过且过，如今面对多重压力所形成的“完美风暴”，估计无一能幸免于难。

出访印度的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼7月8日在一场演说里警告，地缘政治与经济等不安全因素叠加，正形成“完美长期风暴”，类似滞胀风险等甚至会让发达国家在短期内陷入经济衰退，诸多结构性不安全因素暂时不会消失。他说，虽然当下的多边主义或许不足以应对挑战，但比起脱钩的去全球化趋势更有可能实现和平。尚达曼呼吁世界在更新规则以促进公平之际，不应背离开放和一体化的全球秩序。

斯里兰卡正在上演的一幕，无疑是尚达曼警告的最佳注脚。尽管各种脱钩还在发生，当今世界的连接性意味着绝少国家能独善其身，不受区域邻国动乱的影响。因此，重新巩固多边主义并非只是高远的理念，而是攸关所有国家切身利害的要务，各国都不能等闲视之。