社论：加强国际合作应对人口增长挑战

2022年7月13日

联合国发布的《2022年世界人口展望报告》指出，自2020年开始，全球人口增长率低于1%，是1950年以来增速最低的水平。不过，以绝对数据而言，全球人口将在今年11月15日突破80亿，比2000年的61亿增加近20亿，或平均每年增加约1亿人。联合国预测，到了2030年，全球人口将达到85亿，并在2080年达到104亿左右的峰值。

人口增速因国家而异。报告显示，未来几十年的全球人口增长率预计有一半以上集中在八个国家，即刚果、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚。印度的人口将在明年超越中国，成为全球人口最多的国家。总体而言，46个最不发达国家的人口增速最快，其中许多国家的人口预计将在2022年至2050年之间增加一倍。

另一方面，全球65岁及以上人口的比率预计从2022年的10%上升至2050年的16%。发达经济体如日本、意大利和德国，老年人已经占到总人口的四分之一左右。

全球人口持续增加，要到2080年才达到峰值。这意味着，在接下来的60年，全球的资源必须急速增加，才能满足人口增长的需求。其次，发达经济体步入老龄化社会，加剧全球有限资源分配的压力。

人类的历史显示，资源匮乏往往导致掠夺行为，最终引发冲突或战争。为了满足不断增长的需求，人类自工业革命以来，进行盲目和过度的生产活动，导致资源极度消耗，破坏了生态环境。这又倒过来加剧资源供不应求的问题。在人口增长的趋势下，全球眼下面对的能源与食物短缺以及极端气候变化的挑战，显得更为严峻。

开发资源的生产活动，须大量使用化石燃料，导致碳排放量急速增加。联合国政府间气候变化专门委员会去年8月发布的报告指出，自19世纪以来，碳排放量增加使地球的温度升高了约1.1摄氏度。全球气温持续上升使冰川崩塌，海平面提高以及海洋生物受到威胁。全球出现更为广泛及频繁的极端天气，影响了农作物的生产，导致全球粮食供应吃紧成为结构性的问题。

冠病疫情与俄乌战事，进一步加剧资源匮乏的挑战。战事与供应瓶颈，使能源与食物成为战略物资与冲突方的武器。西方国家对俄罗斯实施的经济制裁，影响了全球的能源供应；农作物生产国为了自身的利益采取保护主义，限制农作物的出口。这导致能源与食物价格飞涨，冲击全球，尤其是贫困国家。

联合国开发计划署估计，全球陷入极端贫困的人口超过17亿。换句话说，全球约两成的人口处于饥饿中，其中不少是在人口增长迅速的非洲国家。

18世纪英国经济学家马尔萨斯提出著名的人口论指出，食物或资源的增加永远赶不上人口的增长，唯有通过饥饿、繁重的劳动、限制结婚以及战争等手段来解决人口问题。然而，工业革命的发展显示，科技的使用确实能促进生产力，从而避开所谓的马尔萨斯陷阱。此外，全球化促进国家之间互通有无，缓解资源短缺以及分配不均的问题。

遗憾的是，目前科技的发展还追不上极端气候的变化，反全球化与保护主义的抬头，也加剧资源匮乏与分配不均的问题。

在接下来的60年，全球人口会持续增加。为了下一代的福祉，国际社会有必要同心协力，通过科技及扭转反全球化的趋势，发掘及开发更多的资源，以满足人口增加所产生的额外需求。与此同时，国际社会应认真对待极端气候的问题，确保农作物的生产，并为地球村打造宜居的生活环境。