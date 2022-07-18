社论：中国社会稳定挑战增大

2022年7月18日

中国房地产业冒出系统性危机苗头，全国多个城市相继出现烂尾楼业主集体停还房贷（断供）的现象，导致银行业可能会累积大规模坏账，危及金融体系稳定。这是继河南村镇银行爆出数十万存户的超过300亿元（人民币，下同，约62亿新元）存款无法取款后，上千名苦主自发组织，在中国人民银行郑州支行外维权遭强力驱散后，又一宗社会不稳定事件。

据中国媒体报道，自6月30日江西景德镇某项目的业主集体发布断供通知书开始，由网友制作的“全国业主发布强制停贷项目统计表”，在中国互联网上疯传。据中国不动产信息平台克而瑞统计，截至7月13日，发布断供通知的楼盘已有106个，且项目数量还在快速增长，范围涵盖多个省会城市和北上广一线城市，涉及的包括多家全国性大银行，暂停偿还贷款额度约为3700亿元。

中国官方规定，购房业主所缴交的首付款和房贷，必须按比例存入银行的专用监管账户，且必须用于专项工程建设。但很多开发商却疏通银行避开监管，挪作他用，导致一些楼盘因缺乏资金而停工超过一年。大量迟迟无法入住却必须每月还贷的业主，因此集体维权，以停止还贷为手段，向开发商、银行乃至监管部门施压，要求解决问题。

中国的个人住房贷款余额高达38万亿元，虽然目前断供的额度还不到1%，但由于中国经济最近增速放缓，第二季同比增长仅0.4%，低于市场预测；而且应届毕业生找工作难，16岁到24岁的青年失业率达到该数据发布以来创纪录的18.4%；加上为控制冠病疫情的城市封控措施，没有完全停止的迹象，削弱了市场的预期和信心，中国民众对前景不明的焦虑感，有可能提高社会的不稳定程度。

银行存款和房地产是中国民众家庭财富的主要形式，攸关人民的基本安定感，这两大领域相继爆发看似系统性的问题，将冲击人心稳定。况且，这两个领域所影响的群体，都是集中在大城市的中产阶级。他们不但是中国经济发展和社会稳定的主力军，而且相对具备现代公民意识。

跟以往中国民众所发起的维权行动方式不同，河南存款事件以及如今的烂尾楼断供事件，苦主明确表达了对遭侵权的不满，要求违规的强势一方如开发商、银行和监管当局承担全部责任，反映了对自身合法权利的认知。

这一新现象对中国政府的维稳要求造成了不同的挑战。虽然河南存款抗议事件，最后仍然是以当局派出大量人员强力清场结束，但当局也着手部分解决问题，宣布7月15日起对5万元及5万元以下的客户先行垫付。烂尾楼断供事件的牵涉面更广，尤其须当局小心处理。中国银保监会7月14日表态，会加强与住建部门、中国人民银行合作，支持地方政府的“保交楼、保民生、保稳定”工作；中国银保监会有关部门负责人昨晚再次对外发声，承诺将指导银行，协助推进项目快复工早复工、依法保障金融消费者合法权益、有效满足房地产企业合理融资需求，以努力稳住市场信心。

今年秋季是中共召开关于领导层换届的二十大敏感时期，保持社会稳定，让会议顺利召开，是当下中国政府的首要关注。但自冠病疫情暴发以来，城市封控和经济发展之间的矛盾，正开始在就业市场、地方政府财政和企业债务、房地产和金融市场稳定等诸多不同领域，以牵一发而动全身的联动形式呈现。

从中国政府把解决烂尾楼问题，跟保民生和稳定作为一体的工作重点，可看出当局已经意识到若不尽快解决民生问题，恐怕会酿成系统性风险并动摇社会稳定的后果。从整体趋势观察，今年下半年或许是多事之秋，直接考验着中国政府的治理能力和政治智慧。