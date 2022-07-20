社论：绿色新加坡迈前一大步

2022年7月20日

全国15个人民行动党市镇理事会将废物利用，把淘汰的地铁旧部件升级再造，让它们在组屋区获得新的生命。地铁列车的座椅将安装在组屋底层，让居民歇脚；车厢的扶手移到公共空间斜坡处和小贩中心的公厕，让年长者或行动不方便的民众使用；对讲机盖和照明盖用来栽种植物，为社区增添绿意。

这是一个打造绿色新加坡的双赢创意。按照列车部件更新计划，地铁公司下来三年将淘汰至少1500个座椅、600个对讲机盖、600个LED照明灯盖和1400个扶手。这些废弃的部件转到组屋区循环使用，可为垃圾埋置场减少处理1万4000公斤的垃圾。与此同时，市镇会也无须花钱为社区添购新设施，预计可省下约27万5000元。

另一方面，星展银行斥资逾500万元把一家超过30年历史的分行，改造成本地首个零能耗银行。在改造之前，该栋四层楼高的办公楼所使用的电力，相当于约200个四房式组屋单位的耗电量。在改造后，它的耗电量减少七成，而且它的太阳能供电能力超过需求，实现了零能耗的目标。

市镇会循环使用地铁旧部件，若能对其他废料的处理起示范作用，将有助于我国更快地达到“零废弃”的目标。此外，星展银行的建筑改造计划，也将鼓励更多老旧建筑在翻新时，采纳“零耗能”的标准。目前，来自建筑的碳排放占本地总排放量的两成。

政府在碳减排与循环经济方面，不遗余力。它在2019年推出《零废弃总蓝图》，又在2021年出台《2030年新加坡绿色发展蓝图》，以减少碳排放。政府计划在2026年把人均垃圾填埋量减少20%，并在2030年再减至30%。

政府的大力宣导与政策的鼓励，提高了国人的环保意识，尤其是年轻的一代。不过，如何身体力行“减少使用”（Reduce）、重新使用（Re-use）和再循环（Recycle）的3R原则，还有改进的空间。

新加坡是高度消费的社会，塑料和食物成为国人最常丢弃的两大类垃圾。电子产品的普及化与频繁的更换，也产生了不少危害环境的电子垃圾。在富裕的社会，要从源头做起，要求人们减少使用或消费，是个不小的挑战。

其次，一次性的即用即丢产品越来越普遍，不少产品的寿命期越来越短，导致垃圾量越来越多。即使人们有重新使用的意愿，但人工成本的上涨推高了修理费，不少原本经过修理仍可使用的物品，最终当垃圾处理。

有社区组织与义工合作开办课程，教导公众如何维修普通家电，但目前规模有限。这类计划若能普及到各区，将有助于减少电子垃圾，鼓励更多人把可持续概念融入生活中。

同样地，把废弃的物品再循环的概念，相信没有多少人反对，但是程序的繁琐浇息了一些人对再循环的热情。例如，不少私人公寓管理公司禁止“加龙古尼”或垃圾回收公司进入公寓收集旧货与旧报纸，公寓住户为了省却麻烦，也只好把再循环搁置一旁。此外，不少人错误地使用蓝色回收桶，反映了对再循环的认识有待提高。由于越来越多人住在私人公寓，改善那里的再循环措施能促进本地的环保事业。

环保与碳减排乃大势所趋。政府通过赏罚措施双管齐下，推广环保意识，以实现绿色新加坡的愿景。新加坡也在绿色经济中寻找商机，为我国打造宜居环境提供必要的资源与动力。除了发展蓝图，有关当局简化回收程序，可大大提高人们对再循环的接受度。

地铁与古旧建筑是国人的集体记忆。市镇会通过再循环赋予地铁旧部件新的生命，而星展银行把古旧的建筑转型为零耗能的建筑，都有助于提高国人的环保意识与归属感。

在环保方面，我国走在正确的道路上。但全球的生态危机近在眉睫，热浪与洪灾此起彼伏，实现绿色新加坡的愿景既艰巨又迫切。