社论：未雨绸缪应对通胀挑战

2022年7月21日

新加坡金融管理局在7月19日发布年报时指出，尽管我国已经四度收紧货币政策来应对通货膨胀，但下半年的核心通胀率会继续攀高，直到今年底或明年才缓解。作为全球现象，这一轮世界通胀来势汹汹，各国中央银行相继提高利率收缩银根的做法，却有可能引发经济衰退的副作用。最坏的结果，则是经济衰退而通胀继续的滞胀现象。国人因此必须对接下来的风险未雨绸缪。

金管局局长孟文能在发布会上说，我国在7月14日第四度收紧货币政策，让新元升值，抑制输入型通胀压力。他说，从去年10月至今的四轮紧缩，预计能在今明两年让每年平均核心通胀率降低1.2个百分点。但是，今年全年的核心通胀率还会在3%至4%；整体通胀率为5%至6%。相信这跟俄乌战争推高世界粮食和能源价格，全球供应链由于冠病疫情起伏等因素，导致各种商品供不应求有关。

新元升值固然有助于压制输入型通胀，但也会削弱本地出口产品的国际竞争力，进而影响经济活力。这跟其他国家的央行提高利率，收紧银根来抑制通胀压力，却会产生打击经济活力，甚至造成经济衰退的原理同出一辙。鉴于经济学所谓的滞后效应，经济衰退的风险在短期内或许还不明显。但无论是企业还是个人都应当做好准备，以免届时措手不及。

经济活动因防疫措施放宽而出现的复苏势头，或许会让人对通胀的长期威胁有所轻忽。特别是疫情对就业市场的影响，使得市场复苏至今，本地人力供应不足，企业特别是相对依赖人力的服务业和餐饮业，都出现提高工资来抢夺员工的情况。本地居民工资在过去三个季度，平均同比上涨6.2%。但是，同期的实际生产力增长却只有5.5%。这有可能造成工资——价格盘旋上涨，进一步加剧通胀的风险。

包括联合国在内的多个国际组织已经警告，这轮全球通胀会造成世界各国数千万人口返贫，甚至面对饥荒。一些国家已经因此发生政治和社会动乱，斯里兰卡政府被民众推翻，国家因外债违约破产，是最近的例子。无论在哪个国家，通胀对于中低收入阶层无异猛于虎。对本地民众而言，政府已经多次宣示，会根据情况发展，适时再推出针对最需要群体的援助配套。

作为开放的中小型经济体，新加坡缺乏在国际市场议价的能力，只能是顺应国际局势变化的价格接受者。由于政府多年来审慎理财，国库有足够的资源应对外部挑战。尽管如此，一些对抗通胀的措施，还是会带来一定的副作用。比如，金管局负责管理我国官方外汇储备，当它允许新元升值，其实会产生负面货币兑换效应，以致它在上财年蒙受74亿元亏损。

跟政府一样，本地一般家庭也必须正视通胀的长期效应，为包括可能存在的滞胀风险的不确定前景做好充分准备。眼下的工资上涨乐观局面，可能会被抑制通胀压力所产生的经济衰退所抵消。所以，本地家庭必须更审慎理财，其中量入为出是基本原则，家庭应尽量减少不必要的开支，增加储蓄，减少债务。

新加坡经济的基本面良好，政府至今的应对表现也让国人有一定的信心，能最终克服通胀的挑战。因此，如何在过渡期间减少痛楚，避免家庭财务陷入危机，是个人当下最主要的责任。只要像国家财政一样，具备应对危机的实力，就能等到局面改善，转危为机。