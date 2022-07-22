社论：各地热浪施虐敲响的警钟

欧洲各国和美国最近连续遭遇前所未见的热浪袭击。葡萄牙气温一度飙升到46摄氏度，英国气温突破40度，刷新纪录。在葡萄牙，过去两周的热浪已夺走超过1000条人命。极端高温天气也导致跨国野火狂烧，各国消防队疲于奔命。美国多地发布高温预警，尤其是南部平原和东北部部分地区20多个州的约1亿人或三分之一人口，将受到高温天气影响。

极端天气肆虐，看来并不是百年一遇的现象。世界气象组织警告，欧洲所遭遇的热浪，在未来几十年会越来越频繁，负面影响将至少持续到2060年。热浪除严重影响人类健康，还将严重影响农业和粮食生产。这应是对全人类的一大警讯。

处于温带的发达国家，已越来越能感受到高温天气的威胁。有些负面影响也许是他们过去难以想象的。比如，英国人在热浪袭击下，才猛然发现他们传统的住房设计可能已经过时。英国大部分住房的设计都为了保温，屋内只设暖气，没有冷气。如今面对酷热天气，人们都难以适应。

欧盟大气监测机构警告，席卷欧洲的热浪也正引发非常严重的有害臭氧污染，对人体健康造成潜在影响。高温使地面出现高浓度臭氧，与高层大气中的保护层不同，地表臭氧是化石燃料和其他人造污染物排放，经阳光照射后出现化学反应的温室气体，不只危害人体健康，也会抑制植物的光合作用和生长。

热浪将严重破坏农作物收成，威胁全球粮食安全，这是气候专家早就提出的警告。最容易受这类热浪袭击的地区包括北美西部、西欧、俄罗斯西部以及乌克兰。全球主要粮食如小麦、玉米、大豆、稻米约四分之一产自这些地区。今年5月，全球第二大小麦生产国印度突然禁止小麦出口，主要原因也是因为受热浪袭击，产量下降。

对世界上的许多小岛国而言，温室气体排放导致全球暖化，造成的最大威胁是海平面上升，这是生存的威胁。因此，如果人类无法及时扭转气候变化的趋势，后果不堪设想。联合国秘书长古特雷斯本月18日在德国柏林召开的气候对话会上，通过视频再次提醒，地球上半数人类正处于洪水、干旱、极端风暴和山林大火的威胁中，没有一个国家能够置身事外。“我们正在面临抉择，要么一同采取行动，要么一起自杀。”

遗憾的是，世界各国迄今为止仍然无法同心协力来应对当前这只全球变暖的灰犀牛。我们正处于一个国际领导力缺失、合作机制涣散、相互猜忌的年代。美国拜登总统上任后，扭转了前任特朗普退出《巴黎协定》的决定，试图扮演推动角色，可惜心有余而力不足，例如近日他所提出的清洁能源和气候变化法案，竟然因本党（民主党）参议员曼钦（Joe Manchin）一票反对，至今无法在国会通过。自家的事都无法搞定，遑论领导世界。

同样不幸的是，欧美国家现在都把主要精力投注在其他课题上，尤其是俄乌战争和对俄国经济制裁所产生的负面效应，如原油、天然气以及粮食供应短缺，物价飙升，通货膨胀，以及冠病疫情的此起彼伏不定。德国等原本大量依赖俄国天然气输入的国家，迫于无奈纷纷重启煤炭发电，以解燃眉之急。世界应对气候变化的努力，目前正却遭遇意外的挫折。

但我们相信，越来越可怕的极端天气，将激发欧洲国家更重视气候变化课题，并加大投入，加速对可再生能源、新一代核能、氢能等新技术的研究开发。世界要避免“一起自杀”，唯一的出路是尽快合作，落实减碳，减少使用化石燃料，同时尽快向新能源转型。