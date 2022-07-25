社论：日本国防白皮书为提高军费铺路

日本在7月22日发布了2022年度国防白皮书。持续的乌克兰战争成为白皮书的焦点之一，强调了日本政府“今日乌克兰，明日东亚”的担忧。自去年首度提及台湾后，今年的白皮书进一步强调台湾对日本安全的重要性。朝鲜不断的导弹试射挑衅，也为日本改变纯粹被动防御的姿态，提供了理据。由于自民党政府多次表明要增加国防支出，白皮书的基调显然是为此铺路。

白皮书警告，若容忍俄罗斯入侵乌克兰改变既有秩序，将会在其他区域造成错误印象。所以日本和国际社会必须坚决反对侵略行为。乌克兰战争也成为日本加强关注台海形势的突破口，白皮书一方面指出，台海稳定不仅影响日本，也影响国际社会；另一方面则形容台湾是“非常重要的伙伴和亲密朋友”，跟日本一样奉行自由、民主、人权、法治等共同价值观。

另一个让东京担忧的安全威胁来自朝鲜。在白皮书发表之际，平壤今年已经举行了31次导弹试射，而且主要朝日本方向。白皮书因而首度暗示，日本须加强自卫能力，不排除拥有源头打击能力，这意味着日军可能考虑采购和部署进攻型武器。这将实质改变日本原有的纯粹被动式防御姿态。联系到日本提高对台海安全的重视，拥有进攻型武器会让日本更有能力介入台海冲突。

日本执政的自民党近期反复宣示，有意采纳北约标准，把国防开支提高到占国内生产总值的2%。自民党在4月已经表明要修改《国家安全战略》，争取在五年内实现这一目标。鉴于日本庞大的经济体量，一旦实现2%的开支目标，日本或成为国防经费排名在美国和中国之后的世界第三大国。这也将大幅度提升日本的国际政治影响力，名副其实地迈向“正常国家”。

在二战后由美国主导制定的和平宪法，加上美国在日本各地的大量驻军，使得日本长期得以专注发展经济和社会，迅速恢复国力。但是，由于军事上缺乏相匹配的地位，日本也被讥笑为“经济上的巨人，政治上的侏儒”。这一“不正常”现象，正是长期执政的自民党历代领导人所要致力改变的。

随着中国崛起以及外交上的强势，美国因内部社会紧张而相对衰弱，日本依靠美国保护的安排，已经变得不那么可靠。所以，适度提高军事开支，逐渐不再被日本民意所反对。同时，美中博弈使得力有不逮的华盛顿，也调整了对日本的态度，开始默许甚至鼓励东京在区域地缘政治方面扮演更大的角色，协助美国平衡中国的影响力。可以说，华盛顿对日本提高军费开绿灯，才是白皮书努力方向有望成功的关键。

虽然在理论上，备战方能止战，日本强化军备，对维持区域和平稳定或许有促进作用。然而从历史经验看，备战也有可能误入军备竞赛的歧途，反而加速战争的到来。其中的不同，恐怕就在于大国之间是否存在基本的互信，就对方的国防意图不会产生误解与误判。美中竞争正处于扩大和深化的发展轨道，然而双方也努力设置“护栏”，维持基本互信，避免博弈失控。

同理，中日关系固然有良好的基本面，但双方的战略方针还是免不了难解的矛盾——如何维持台海和平稳定就是突出的例子。在这个意义上，日本从感觉周边环境变得不安全的出发点来提高军费，反映的是与中国缺乏战略互信。要避免中日陷入军备竞赛的歧途，两国有必要加强交流。今年是中日建交50周年，双方有必要利用这一契机，为促进区域和平稳定共同努力。