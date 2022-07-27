社论：关注货币购买力下降的冲击

2022年7月27日

我国6月份总体通货膨胀率上升至6.7%，创下2008年9月以来的最高水平。所有主要消费价格指标都上涨。其中，私人陆路交通费与去年同比上涨21.9%；电费与煤气上涨20%；食品价格上涨5.4%。

金融管理局预测，接下来几个月，通胀率将继续攀升，扣除私人交通与住宿费用的核心通胀率在今年第三季达到顶峰后，在年底或明年缓解。不过它警告，全球大宗商品价格以及国内工资上涨的压力，继续使通胀面对上行风险。

除了消费价格全面上扬，资产价格的涨势更为凌厉。组屋转售价格连续24个月上扬，6月份整体组屋转售价与去年同期相比，上涨11.4%。即便政府去年底推出另一轮的房地产降温措施，新私宅价格在今年上半年仍然攀升3.9%。与组屋转售价一样，6月份私宅转售价连续23个月上扬，整体转售价年比上升9.4%。

尤有甚者，房地产价格的标杆价屡创新高。今年上半年，百万元转售组屋交易共有166宗，比去年同期多出57%，不仅限于五房式单位，连四房式的单位也加入百万元行列之中。百万元组屋交易也从市区组屋延伸至全岛各地。同样，大众私宅的价格也节节攀高。上星期在宏茂桥推出的新私宅项目，平均每平方英尺2100元，在一天内几乎售罄。

房地产经纪表示，地点优越的组屋以百万元成交，已是新常态，也是买家“能接受的价位”。另一方面，尺价2000元已成为大众私宅的标杆价格。

除了居住房地产，最近在淡滨尼的一家咖啡店以4168万元易手，尺价约6411元，达到乌节路零售楼面的价格水平。紧接着，义顺一家咖啡店以4000万元转手，尺价更高达9361元。这两宗千万元咖啡店交易，引起公众哗然。民众担心咖啡店以高价转手将推高店租，并转嫁给消费者。

消费物品与资产价格急速上涨，腐蚀货币的购买力。新元固然强劲，但生活费与资产价格上涨对国人的冲击，不可小觑。

货币购买力下降，影响各个收入群体，其中低薪阶层与退休人士受到的冲击最大。统计局报告显示，今年上半年，收入最高的20%国人承受的物价涨幅最高，达6.4%，收入最低的20%国人的通胀率是4.2%。即便如此，低收入阶层一般上没有太多储蓄，调整空间较小。此外，食品、水电以及公共交通的费用上涨，对他们冲击最大。

另一个值得关注的群体是中等收入阶层与年轻一代。不少中等收入者属于上有父母，下有儿女的夹心层。在百物腾涨的环境，要维持相同生活水平，必须要有更高的收入或积蓄，否则就必须调整生活方式和心态，接受较低的生活素质。这些中等收入者有不少是中年人，他们在职场上属于高危群体，在公司裁员时容易首当其冲。

资产价格上涨是眼下许多年轻一代关注的课题。一项调查显示，自2018年至2021年间，本地有六成未婚青年认为，要负担得起房屋是个挑战。当他们步入备婚阶段，了解年轻家庭可获得的援助和津贴后，对购屋的担忧有所缓解。但有半数已婚青年仍然认为，负担住房对他们是个挑战。

在一些国家，当社会流动僵化或是生活费压力持续上涨时，年轻一代放弃奋斗的目标，转向中国民间所说的“躺平”。冠病疫情期间在全球发达经济体掀起的辞职潮以及劳动市场吃紧的问题，与躺平的现象或许不无关系。

与许多国家比较，新加坡有较多资源来缓解通胀压力。过去九个月，金管局三次收紧货币，让新元升值。这使得国内食品通胀率，只是全球食品通胀率的五分之一。不过强劲的新元对出口不利，因此继续依靠新元升值抵消输入型通胀的空间并不是无限的。与此同时，俄乌战事没有停火迹象，虽然能源与食品价格最近回跌，但总体上还是呈上行趋势。

面对物价上涨与货币购买力持续下跌的压力，国人有必要作出调整，谨慎花费，减少非必要开支，以及选用较廉价的替代品。此外，国人也应谨慎投资，为储蓄保值，并在财务规划上，预留更多应急资金。