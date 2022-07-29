社论：加紧提防猴痘传播但无须惊恐

2022年7月29日

今年5月初，世界卫生组织（WHO）开始注意到，原本只在西非和中非国家流行的猴痘病，在世界多个地方出现，这种现象引起了关注。世卫组织也发现，多数确诊病例没去过非洲，却有到过欧洲和北美国家的旅游史。

世卫组织指出，多数已知病例主要涉及男男性行为。病症这次的流行，主要在男同性恋、双性恋等社群内传播。病毒可以藉由肌肤接触、接吻、或触摸受污染的物体如床单等多种方式传播。至于目前国际性传染的主要原因之一，是跨国旅游活动。

到目前为止的科学证据显示，猴痘传播与爱之病的传播方式比较相似，且主要局限于特定群体。疫情引起特别关注，一个原因相信是冠病还在全球肆虐，人们惊魂未定。另一个原因是猴痘疫情起源未明。

事实上，猴痘病毒与冠病大不相同，它也不是新的病毒，而是上世纪已在一些非洲地区流行。7月23日，当世界卫生组织总干事谭德塞宣布将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件时，猴痘虽已传播到世界70多个国家，但已知确诊病例只是1万多起，死亡病例则仅有个位数。

正因如此，此前世卫组织专家团经经讨论后，是以九对六的票数反对将它定性为“国际关注的突发公共卫生事件”，不过谭德塞推翻了专家团的决定，或许是看到猴痘的传播还处于上升的势头，也可能是冠病的前车之鉴，因此提前给世界拉响警报。

目前猴痘的传播确实呈现持续上升的趋势。本周二（7月26日），世卫组织欧洲区办事处主任克鲁格指出，最新统计数据显示，全球有78个国家出现1万8000起猴痘病例，多数在欧洲。预计到8月2日，猴痘病例将在88个国家累计超过2万7000起。

克鲁格说，单靠疫苗不会结束猴痘疫情，处于染疫危险中的个人也必须采取防护行动。所有国家，无论是否报告出现病例，现在都必须紧急行动起来，充分利用每一个机会来预测、控制和阻止猴痘病毒的传播。

我国在6月21日通报第一起确诊病例（病人来自英国），至本周三，累积通报11例，病人均为男性，大部分为外籍人士，到过欧美等地。在目前的情况下，我们确实要对猴痘疫情提高警惕，但却不必惊慌。

卫生部长王乙康早前曾说，猴痘属于自限性疾病，受感染者通常两三周后会自己痊愈，卫生部不打算让全国接种猴痘疫苗，因为接种虽有益处，但风险也不小。此外，卫生部发言人也指出，我国的医疗体系具备精专知识和能力，可以有效检测、诊断和治疗猴痘。目前也已有猴痘疫苗问世，可有效抑制病情。

对个人而言，首要的事是做好个人卫生，负起个人的健康责任，那些属于高危的群体尤应提高警惕。若必须到被列为高风险区的国家，如欧美地区各国，须注意个人卫生防护，回国后也须留意个人健康状况，一旦发现有什么不对劲，如出现发高烧、红疹和淋巴结肿大等症状，则宜尽快求医。

虽然初步情况显示，多数确诊猴痘者属于有男男性行为的群体，但病毒其实也可以通过人与动物的接触传播，因此，正如世卫组织所强调的，人们不宜对任何群体立即产生刻板印象或予以歧视，因为这无助于管控病毒的传播。正确的做法是尊重科学事实，提高高危群体的防范意识，鼓励所有病患尽早求助和求医，而不是讳病忌医，延误病情，自己受苦，也可能连累自己的亲人。美国就已发现两起幼童被传染的病例，值得我们借鉴。