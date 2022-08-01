社论：社会和谐有赖善意与沟通

2022年8月1日

成立了20年的族群与宗教互信圈，近日更名为族群与宗教和谐圈，准备在下来两三年内更新宣导计划，反映了新时代的社会需求和挑战。族群与宗教和谐的努力如逆水行舟，不进则退，所以须时刻保持警惕。在越来越重视权利的当代社会，不同群体之间的利益矛盾更为突出，因而更须要谨慎处理以保持社会和谐。以最大的诚意与善意持续沟通，或许是取得兼顾各方需要的平衡点的最佳方式。

引发社会关注的刑法377A节条文争议，以及新近的发展，就显示善意和沟通的重要性和成效。这一争议已经持续多年，双方从开始的对立，逐渐通过或公开或闭门的交流渠道，诚心聆听不同的意见，不断寻求妥协方案。从近日宗教团体所宣示的立场，以及政府的回应，似乎表明各造已经就如何处理争议，取得一定的默契。内政部长兼律政部长尚穆根在7月30日回应有关第377A节条文去留问题的表态，就带有让人积极解读的空间。

尚穆根说，政府理解很多人不同意男男性行为构成犯罪，同时也意识到大多数人不希望男男性行为的除罪化，会改变在法律上把婚姻定义为男女的结合。因此，政府必须处理的问题有两个，一是如何处置第377A节条文；二是怎么保障婚姻现有的法律地位，不让它像第377A节条文那样，在法庭上受到挑战。从推动性少数权益的自由主义势力，以及本地宗教界近期的互动来看，争议有望以某种妥协形式化解。

一般相信，377A节条文或会废除，让男男性行为除罪；与此同时，婚姻是一男一女的结合，或会以不排除写入宪法的法律形式予以贞定。男男性行为除罪表达的是对个人权利的尊重；赋予一男一女婚姻最高的法律定义，则有助于维护社会稳定繁衍的集体利益。跟任何妥协方案一样，这肯定无法满足所有人，但或许能为大多数人所接受。

个人权利和集体利益是一对永恒的矛盾，须不断平衡妥协。作为社会最小的单位，个人的基本权利必须得到保护，只要没有伤害到其他人，法律都应当确保个人思想与行动的自由。作为社会稳定和谐的核心单位，家庭的稳定绝对不容侵蚀。下一代的身心健康成长，关系社会的长治久安，健全的家庭是保护孩童权利的根本制度，理应得到法律的保障。

在种族和宗教之外，不同的思想观念和价值体系构成了新加坡的多元性，这既是社会活力的泉源，也是潜在的社会裂缝，尤其涉及核心价值与认同的课题，更容易引发对立的情绪。如果处理不好，就会导致社会的对抗和撕裂。从关于377A节条文的争议与进展，不难发现，再尖锐的矛盾，如果各当事方愿意秉持善意，真诚沟通，耐心探索折中方案，还是有办法找到维系社会和谐的答案。

诚如文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉7月30日在族群与宗教互信圈20周年庆祝活动上致辞时所强调：“不同种族宗教之间一旦失去信任和善意，就难以挽回。”新加坡不同种族、宗教和所代表的价值观之间，在今天所享有的和谐共存状态，是建国一代和立国一代几经艰难所结出的硕果，今人必须倍加珍惜。

社会和谐犹如氧气，只有在失去时才知道可贵。在任何条件下，社会和谐并非理所当然，在多元并存的新加坡更加难能可贵。正因为社会和谐可贵且极度脆弱，我们更必须以最大的善意反复沟通，以最大的耐性努力在不同的观点之间寻求基本共识，维系来之不易的安定生活。