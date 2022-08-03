社论：为长期抗疫做好准备

冠病疫情肆虐全球已接近三年，尚未有结束的迹象。病毒持续变种，国人必须为长期抗疫，做好准备。

截至8月1日，全球累积病例超过5亿8000万起，死亡人数高达640多万人。新加坡通报的病例已超过170万起，占总人口的三成，死于冠病并发症者达1520人。

卫生部长王乙康日前在国会透露，根据系统化检测综合诊疗所病例以及其他健康志愿者的血液样本估计，约六成的本地居民曾感染冠病。所幸，我国全国人口有93%已完成两剂的冠病疫苗基本接种程序，79%注射了追加剂。因此，我国的冠病死亡率相对低于全球水平。疫苗接种覆盖率高，也让我国得以采取与冠病共存的策略，在保生命与保经济之间求取平衡。

然而，感染率以及疫苗接种率高，并不意味着我国将达到群体免疫。王乙康指出，全球各地的科学家普遍认为，由于病毒会持续变种并避开疫苗的免疫保护，群体免疫是不可能实现的。此外，随着早前染疫的保护作用减弱，二度感染冠病的情况预料将增加。他强调，与其追求不可能达到的群体免疫，倒不如与冠病共存，通过持续接种疫苗，保护自己免患重症。

他透露，在下来几个月，卫生部将探讨是否要像注射流感疫苗那样，让人们每九个月到一年就接种疫苗追加剂。

从施打疫苗的数据来看，要鼓励人们每年接种疫苗，须要强力的宣导与群众教育。虽然93%居民完成两剂疫苗接种，但注射追加剂的只有近八成；符合接种条件的60岁及以上的年长者中，仍有4万人未接种追加剂，另有4万名甚至未完成首两剂疫苗的基本接种程序。

旷日持久的疫情，导致一些人产生侥幸心理，认为疫情已经成为新常态，施打了一两剂疫苗已有足够的保护，不想再挨多一针；有些人患上疫苗接种疲劳症，对没完没了的疫情与接种追加剂感到倦怠；也有些人对注射疫苗后仍然感染冠病或甚至二度感染，感到迷惑，并对疫苗在应对变种毒株的有效性产生疑虑；有些人在接种疫苗后感到不适，对疫苗副作用产生恐惧。

有关当局因此有必要继续提供更多的权威信息，化解上述林林总总的疑虑，以凝聚共识。同时，国人有必要了解疫苗的效用与局限，避免对疫苗接种产生误解与抗拒。打疫苗不能确保接种者不会染上冠病，但它能保护他们免患重症。此外，尽管病毒变种，目前的疫苗仍然能预防重症的发生。

即便如此，病毒持续变种，疫情处于动态的变化，因此相关的信息流有时令人无所适从。此外，药剂公司基于商业利益，对疫苗的有效性与副作用可能有不同的陈述方式。有关当局若能对病毒与疫苗进行独立的研究，并以深入浅出的方式向公众汇报，让他们更好地权衡疫苗接种的利害关系，将有助于提高追加疫苗的接种率。

另一方面，由于感染冠病的人数不少，加上二次感染的人数可能上升，因此公众对于冠病后遗症的信息与护理要求跟着提高。一些病患在复原后持续出现冠病症状，对于疫苗的效用产生怀疑，不利于政府推广疫苗接种的努力。除了对冠病病患的医疗护理，有关当局或可动员家庭医生与中医，提供后冠病的跟进服务。

卫生部探讨每年接种冠病疫苗的必要性，并已开始把二度感染的人数纳入每日通报的病例数据，反映了抗疫是一场持久战。下一波的病毒可能更具传染性，或导致更多重病患者，或能突破现有疫苗的保护网。

因此，随着病毒的变化，持续接种新的疫苗可能成为新常态。与此同时，公众仍须保持个人卫生与戴口罩，敬病毒而远之。