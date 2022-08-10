社论：团结自信迎接新时代挑战

今年是冠病疫情暴发两年多以来，国庆日庆典首次恢复正常举办。在这个大背景下，李显龙总理的国庆献词提醒国人，时代已经在改变，只要我们保持团结，就能克服困难。无论是外部的国际局势还是内部的社会环境，都对新加坡继续保持稳定和繁荣构成挑战。不过，应对疫情的经验表明，新加坡有能力也有信心面对威胁，国人须保持耐心和希望，为下一代人创造更美好的家园。

反映新旧时代交替，国际地缘政治的改变最为显著。俄罗斯入侵乌克兰是二战结束以来，大国赤裸裸侵略并试图并吞邻国国土的一起严重事件。战争完全违反了基于《联合国宪章》的国际法，对众多小国的主权独立与领土完整，都是难以忽视的严重威胁。如果任由类似事件发生，国际社会将永无宁日。这也是为何李总理在献词中强调，新加坡必须依靠全面防卫，并继续拥有一支强大、可靠的武装部队和内政团队。

美中博弈的升级乃至关系的持续紧张，是新时代的另一大挑战。最近因美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国大陆举行近乎“锁台”的大规模军事演训行动作为反制，以及美国宣布计划派遣军舰穿越台湾海峡，执行自由航行任务来回应，均表明两国近期恐不易缓和关系，部分舆论甚至担心台海危机擦枪走火。李总理的判断是：“今后，这个区域的竞争会更加激烈，局势也会升温，而我国会不断受到冲击。”

在外部条件剧变之际，新加坡内部同样充满了改变的压力。最近就是否废除涉及男男性行为的刑事法典第377A节条文的争论，正显示了代表两种意识形态斗争的美国文化战争，已经通过社交媒体对本地民意产生影响。代表性少数自由派的粉红点运动，多年来推动废除377A节条文，今年终于引发了部分宗教界人士的集体反弹，他们要求修改宪法，杜绝自由派试图利用废除377A节条文为跳板，仿效美国推进同性婚姻合法化的议程。

这一高度敏感和情绪化的议题，很有可能导致社会不同势力的对立甚至对抗，进而破坏来之不易的社会和谐与举国团结。李总理说：“新加坡要继续生存下去，就要靠大家保持团结。”无论经济如何发达，对于小国寡民的新加坡，生存的挑战永远存在；团结并不代表意见一致，而是从国家共同利益的大视角，寻找求同存异的妥协，确保国人能在和谐的环境里合作，以及享有各自独立的生活空间。

世界性的通货膨胀加重了不少国人的生活压力，成为近期舆论的焦点。李总理在献词中重申了政府对问题的重视，以及所采取的各种援助措施。他也强调，国际经济形势基本上已经发生变化，全世界短期内不太可能回到过去几十年低通胀和低利率的时代，所以新加坡必须通过产业转型、提升技能和提高生产力，确保工资增长高于通胀率，来保持生活水准上升的动力。

冠病疫情及俄乌战争开启了不一样的时代，新加坡必须跟着调整来提高生存能力。至今应对疫情的经验证明，互信是成功的关键，无论是人民对政府的信任，或者是国人之间彼此的信任。要维系成功秘方，就必须确保互信不会因为社会分歧遭削弱。新时代的挑战固然严峻，但新加坡有足够的物质和心理资源面对困难，国人须保持信心和希望，不因眼前的局面而气馁，耐心应对，为下一代建设更美好家园继续打下坚实的基础。