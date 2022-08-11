社论：持续想象打造理想家园

李显龙总理在国庆献词中，除了提醒国人，虽然我们集体挺过了漫长的冠病疫情难关，还越战越勇，但国际大环境仍然充满艰困和危险，包括俄乌战争和中美猜忌所带来的地缘政治的不可测风险，以及经济挑战的棘手。但他也不忘激励国人，要“一直想象和打造新加坡自己的理想家园”。这对于在冷战时期的多重风险中，多方怀疑我们生存机会中诞生的小岛国而言，特别值得深思。

建国超过半世纪以来，新加坡不断探索改善人民生活以及克服各种危机的方式和手段，并不因为一时的经济成就而自满停滞，过程中不是一帆风顺，但有目共睹的是每一代人总是更向前一步。总理在献词中，其实指出了我们能走到今天的几个原因：一、绝大多数国人都能在危机时负起应有的个人和社会责任，包括在电梯内提供消毒液，协助被隔离的居民提供食物。诸如此类的小事看似微不足道，却能印证国人所体现的大我精神，不少人应该都看到，公共电梯消毒液没有捆绑，却大多不失窃。

二、政府一直以来都以长期眼光做各种规划，从填土造地到滨海湾花园绿地的建设，考虑点都超越经济或实用目的。三、可靠而强大的武装部队和内政团队确保安全自主，特别是在区域出现威胁和国际动荡时期，这是保障国家能安定安心发展的基础。四、国人实际收入伴随经济增长，随着时间推进，国人与其他经济体人民比较之下，更能有感于生活相对不忧。五、不断强化的身份认同，这是国家维持凝聚力的关键，基础之一就是各族群都能以新加坡为家，并从本土出发考虑各种政策需要。

打造理想家园须要所有国人参与，民众不能因为有政府在做事，就放弃思考或不在乎公共事务；政府领袖和官员也不能因为出现内外部的阻碍或困难，就因循将就，停止沟通或大胆规划和想象未来。无论是城市规划或其他政策，要尽可能公开让民众参与意见，一个现实是，今后的国人见识层面更广，更多人对公共事务有参与意愿，相对于早期民众一般知识水平较低，把一切交给政府的心态，有很大的不同。

除了涉及国家安全等必须保密的事务，一般性政策公开听取民意，可以强化社会对执政者的信任感，也反过来消除决策者可能存在的思维盲点，或者能让民众进一步了解专业的考虑点，明白政策是在权衡各种利弊后做出。在这方面，副总理黄循财和第四代领导团队展开的“新加坡携手前进”运动，既符合时代脉搏，也是合宜也必要的政治行动。

事实上，聆听民意不是简单的工作，而毋宁是艰巨考验。因为真诚的聆听，总会发现不同群体所表达的想法复杂多端，甚至相互矛盾。一个政治工作者如果不能坚持做正确的事，难免感觉顺得哥情失嫂意，但这正是聆听民意所不可避免的副作用。在过去，政治领袖总会指出，一些让民众不高兴的决策是“艰难但正确的决定”，甚至要冒着失去选票的风险。在若干时日之后，民众体会到政策的实质益处，就会回过头来支持政府决策。

但类似的说辞在网络世代中还能不能奏效，让民众对政策效果静观其变，是第四代领袖不小的挑战。因此，聆听民意的民主素养如何有效传承，说服民众政策的正当性经得起考验，同时避免为了讨好民意而出现迁就民粹的弊端，更重要的是，能在不同意见中综合拍板定案，需要勇气和智慧。

与此同时，民众积极参与对话，充分表达意见固然重要，但也必须清楚和谦卑地意识到，对待公共事务，社会意见本就多元，也都应得到尊重，自己的意见未必最完美正确，最终的决策也未必让自己完全满意；在提出意见时，也不妨以负责任的心态考虑意见在整体社会中的敏感度。重点是自己发声的权利确实受到保障。

无论是单纯的国家建设课题或敏感课题，民众积极发声，就意味着新的想象力不断浮现；更符合未来世代的理想家园，也就不会永远停留在空中楼阁。这应该也是新契约的精神所在。