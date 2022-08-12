社论：为我国共运会健儿喝彩

我国选派的66名体育健儿，在本届伯明翰共和联邦运动会角逐九个项目，结果共取得4金4银4铜的好成绩。虽无法超越上届的5金，但在少了射击比赛这个传统金牌来源项目的情况下，战绩已算不俗；在乒乓球、羽毛球和游泳三个项目也都取得比四年前更好的表现，值得喝彩。

本届赛事结束当天刚好是新加坡国庆日，赛场接连传来的捷报和意外惊喜，也成了体育健儿献给国家的最佳生日礼物。其中包括许永凯和陈薇涵这对夫妻档，为我国赢得首枚共运会羽毛球混双金牌，写下新历史。陈薇涵回忆起当天的场景，那种热血沸腾的感觉直到现在依然记忆犹新。她说：“这面奖牌赢得不容易，也算是为国家献上的最好的礼物，尤其是赶上国庆日。”

乒乓队表现最为突出，共获得3金2银2铜的好成绩，“四朝元老”冯天薇收获女单、女双和女团项目的三面金牌，优异的表现也让她获颁本届共运会大卫·迪克森奖，成了我国首名获此殊荣的选手，也给国家献上另一份宝贵的国庆礼物。

大卫·迪克森奖于2002年曼彻斯特共运会上首次设立，以共运会联合会前名誉秘书命名。奖项是根据共运会健儿在比赛中的表现、公平竞争以及他们为团队总体贡献而颁发。冯天薇说：“拿到这个奖很荣幸，感谢新加坡团队的推荐。很有幸能在新加坡生日拿到这个奖，我会把这个奖项当作新加坡的生日礼物，祝福新加坡繁荣稳定，我会更努力为新加坡体育多做贡献。”

体育健儿代表国家出征，都有一种使命感，要为国争光，因此能在赛场上竭尽所能，发挥最强大的拼搏精神。他们能够得奖固然能振奋人心，即使与奖牌无缘，永不言败和奋斗到底的表现也能鼓舞士气，激励来兹。

任何国家的选手能在国际赛事中赢得奖牌，总能激动人心，使国人产生同样的荣誉感。这次的共运会赛期因为适逢我国国庆，因此也给人不同以往的感触。健儿载誉归来，增添了爱国的情绪，而备赛和竞赛过程中好些戏剧性的情节，则给人留下了更多难忘的回忆。

比方，我国乒乓队赛前到奥地利集训三周，不料包括冯天薇在内的一些球职员却在当地意外感染了冠病。但是这并没有影响球员的士气，养好了病，他们继续积极备战，最终不辱使命。冯天薇在女单大决赛中，在连输三盘之后，竟能实行惊天大逆转扳回四局取胜，充分体现奋战到底的精神，也让人惊叹。

诚如这次新加坡队团长林欣玮所言，伯明翰见证了新加坡队不屈不挠的战斗精神。他们的专注以及对胜利的渴望体现了新加坡的精神，这是纪念新加坡57岁生日的最佳国庆礼物。当国歌“前进吧新加坡”一次又一次在赛场响起时，国人也都会因而感动莫名，无比自豪。

这就是体育特有的力量，它能激发国人的爱国心和凝聚力。体育健儿在这方面所发挥的作用是巨大的。因此，继续有计划有系统地培养优秀的运动员是极其重要的。这次的赛事，老将带领新秀一起发光发热，说明我们是朝着正确的方向迈进。

本届共运会我国在奖牌排行榜上名列第14，较之四年前退后一个名次。与我国人口相差不远的新西兰，则排名第五，囊获49面奖牌，远在我们之上。因此，我们不妨以新西兰作为学习对象之一，看看能否从中获得一些借鉴，如栽培新血和吸引人才等，以开拓我国更美好的体育前景。