社论：关注柬埔寨跨国人口贩卖问题

2022年8月16日

近期以来，东南亚多国和台海两岸都传出有民众掉入跨国诈骗网络，以为有好收入的工作机会，前往柬埔寨西港市，却遇到被威胁从事跨国诈骗行当，和被暴打虐待甚至杀害的情况。根据泰国警方和全球反诈骗组织的最新消息，诈骗集团在柬埔寨、泰国和缅甸等地之间从事人肉交易，在缅甸有个“KK园区”，在柬埔寨西哈努克港则有所谓的“诈骗园区”，人肉交易已经持续数年，被“丰厚收入”诱骗前往柬埔寨的受害者一下飞机就被管控在“诈骗园区”，据报已有数以千计的人，来自马来西亚、印尼、菲律宾、越南、泰国和中国大陆与台湾等多个地方。

本报记者不久前亲赴西港市采访，发现不少来自中国的犯罪集团以西港为据点，从事非法网络博彩生意，以及诈骗等活动，为了招聘人手，更涉嫌贩卖人口和绑架的勾当。

近期国际媒体持续关注的报道显示，很多受害者因达不到诈骗团伙要求的“业绩”或拒绝按指示从事诈骗勾当，都被毒打。有被全球反诈骗组织救援出来的台湾女子上电视节目指出，拒绝配合团伙的诈骗工作或者试图逃跑的受害者会被毒打或电击，女性甚至会遭到性侵，男女都有可能被转卖交易。

根据一些受害者控诉，被虐待后仍坚持要离开的受害者，一旦被犯罪团伙认定利用价值低，必须向家乡要求汇付赎金，或向老家诱骗数人来替换自己。甚至有报道指出，一些人遭到器官贩卖。

这类拐卖人口以从事犯罪行为的邪恶产业链，被一些媒体称为现代版卖猪仔，却是明显的跨国网络犯罪行为。此番被广泛关注，泰国和中国大陆与台湾等多地警方在全球反诈骗组织等的压力下，比较积极介入，可能有机会捣毁困扰本区域的跨国网络诈骗案的根源，其中更涉及国际人口贩卖与伤害等多项刑事案。

有台湾的反诈骗组织代表指出，根据调查，西港市当地警方与犯罪团伙勾结严重，逃出“园区”的受害者报警往往等同自投罗网，会被抓回去。但根据马来西亚等地的全球反诈骗组织代表指出，也有不少受害者明知道将要从事的工作涉及犯罪行为，官方甚至在机场劝阻这些人前往柬埔寨，还是有人一意孤行。全球反诈骗组织因此在不久前宣布，不再为马来西亚及台湾的“猪仔”施救，以将有限资源投放在更有需要的求助者身上。

根据在柬埔寨投资的新加坡商人指出，从西港市到首都金边的柬埔寨第一条高速公路已经通车，西港市内的34条柏油路也已经修好全面开通，显示柬埔寨当局锐意振兴当地经济。冠病疫情之前，这座以博彩娱乐为主要产业的沿海城市，汇集大量中国资金和游客，同时也吸引来自不同国家地区、五湖四海的黑白两道，前往淘金。但过去三年的疫情造成旅游业大幅萎缩，可能也因而刺激了网络诈骗集团加速扩大在虚拟空间行骗。从本地发生的大量诈骗案受害者就知道问题的严重性，而根源很可能就是柬埔寨到缅甸这些“园区”。本地虽至今未传出有被骗去“打工”的受害者，但不能排除涉世未深的年轻人不会中计，家长必须警惕。

令人发指的是，犯罪者不但利用人性贪财或者急于求得事业发展的弱点，以高于各地收入价码的数字利诱，进行人口交易，更为了避免泄露行踪等原因，杀害无辜者，乃至买卖器官，或取得器官后弃尸。好几个国家已经组成跨国调查小组，展开从柬埔寨到缅甸的打击行动，希望能在犯罪团伙快速转移之前全面捣毁。

柬埔寨当局在疫情后致力重振经济，必须尽快负起责任，更积极扫荡境内的犯罪团伙，强化治安，避免国家旅游业，特别是西港和金边等地区的声誉，持续笼罩在黑帮横行与国际负面新闻中，令旅客与投资者却步。