社论：重视“垃圾屋” 失火隐患

裕廊东21街8月16日凌晨发生致命火患，48岁男屋主烧死。由于屋内外堆满助燃杂物，消防员一共花了近九个小时才把火扑灭。不料现场隔日凌晨竟死灰复燃，民防人员又得灭火，所幸没有人员伤亡。据失火单位的邻居反映，屋主不但在家中堆满杂物，还占用了公共走廊空间。新闻照片显示，靠近失火单位的电梯间也被烧得一团污黑，危及邻居的生命财产安全。

虽然民防部队的数据显示，本地首四个月住屋火灾共339起，比去年同期的364起少了6.9%，但“垃圾屋”火灾似乎更常发生，却是公众普遍的印象。近期引起关注的火灾就包括8月1日后港4道组屋失火，截肢屋主因吸入浓烟而被送院治疗。8月3日直落布兰雅老人公寓大火，数十居民必须疏散。8月12日大巴窑8巷组屋失火，导致一人送院，被疏散的50个居民中，一些得入住临时住所。尽管火灾原因各异，包括个人电动代步工具充电过热引发火患，失火单位堆积大量杂物，如裕廊东21街的垃圾屋，或是导致火灾程度更严重的原因之一。

组屋区出现垃圾屋，近日正成为舆论关注的社会现象。不少这类屋主属于低收入弱势群体，他们或者以收集售卖杂物为主要生计，让住家成为仓库，或者家庭小康，但罹患了属于强迫症一类的“囤积症”，舍不得抛弃身边的物品，还不断通过收集和囤积各类杂物，来获得虚幻的安全感。事主大多缺乏社交能力和社会关系网，生活上和精神上陷于孤独无援的状态，是急需社会帮助的群体。

由于垃圾屋屋主背景各异，情况复杂，很难有单一的解决方案。无论是生活所逼或心理健康因素，要改变他们所熟悉的现有生活方式，须要细致地具体了解详情，不易有简单快捷的办法。他们需要社会的同情和理解，但是，他们的生活方式对邻居造成安全隐患，同样是不争的事实，必须得到尽快处理。在可能导致火灾的隐患之外，垃圾屋环境肮脏，容易滋生害虫，影响邻里公共卫生。

那些以收集售卖杂物为生的垃圾屋屋主，不少住在屋龄偏高的成熟组屋区。这些组屋的管线不少已经老旧，本来就更容易失火，加上大量易燃杂物堆积在公共走廊，妨碍邻居疏散和消防员救火，尤其危险。裕廊东21街火灾就是因为屋内杂物堆积如山，屋主在失火时来不及逃命而葬身火海；消防员还必须耗费更多精力灭火，之后又因为卧室余烬引发二度火患，显示垃圾屋的危害性很大。

组屋毕竟是私人产业，很难杜绝屋主囤积杂物的现象。本报报道过几起邻居向市镇会投诉垃圾屋的新闻，但除非是在公共走廊囤积杂物，当局能做的还是有限。本报也报道了一些志愿团体的义工，走访并协助垃圾屋屋主清理家居，打扫卫生，算是部分解决了问题。但作为一种社会现象，还需要更多的研究了解，结合各方努力，才可能探索出治本之道。

垃圾屋现象并非新加坡独有，任何现代大城市都存在类似问题。随着城市重建步伐加快，新型的组屋越建越高，防火安全的要求必然得进一步加强。因此，垃圾屋对民众生命财产的威胁就显得更为突出。如何减少类似隐患，让高楼居民住得安心，居家环境的公共卫生得到保障，相信是越来越多国人关心的问题。当局有必要更加重视，集合各方力量，共同谋求长远的解决办法。