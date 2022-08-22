社论：团结互信共创未来

今年是冠病疫情暴发以来，首次恢复举行实体的国庆群众大会，意义非凡。李显龙总理的演说主题，同样反映了积极前瞻的乐观情绪。他如实地阐述了新加坡当下所面对的各种挑战，也以极大的自信，勾勒了国家未来的发展方向。李总理反复强调，尽管世界已经发生天翻地覆的改变，国人必须做好心理准备，应对全然不同的严峻新环境，但只要我们维持对彼此的互信，坚定不移地团结一致，向世界展现勇往直前的意志，必然能更上层楼，为子孙创造美好的生活环境。

冷战后的经济全球化促进了各国的合作及互信，创造了巨大的财富并显著改善了世界贫穷问题。全球产业链分工让生产效率的提升发挥得淋漓尽致，资本、技术、原材料和人员的自由流动，让一两代人享受了连续数十年的低物价经济发展红利。但是，美中博弈、冠病疫情、俄乌战争以及逆全球化大势，意味着我们过去所熟悉的世界，已然一去不复返。全球目前所遭遇的通货膨胀难题，具体地表明了这一改变的巨大后果。

由美中贸易战推动的地缘政治变化，使得政治与军事安全考量开始凌驾于经济合作与效率之上。冠病疫情和俄乌战争一方面中止了全球供应链的正常运作，另一方面也增加了博弈国家之间的对立和猜疑。为了保障自身经济免于竞争对手的骚扰和威胁，各种脱钩之举正陆续发生，导致生产成本不断上升。俄乌战争冲击世界能源与粮食市场，让脱钩所导致的全球通胀雪上加霜。最近发生的第四次台海危机，让美中博弈可能失控的风险展露无遗。李总理因而提醒，我们必须为本区域可能爆发的冲突做好心理准备。

在外部环境改变的挑战之外，新加坡也须应对内部环境的变化。通胀对国人生活所构成的压力是最明显的例子。此外，各种外部势力通过社交媒体，试图左右国人在重大课题的立场，都可能撕裂社会。这也是为何李总理一再强调互信的重要性。新加坡之所以能够渡过疫情难关，把死亡率降到最低，不只是因为人民相信政府的决策，更因为人民彼此之间相信个人会履行自己的社会责任，减少病毒传播。李总理花费不小篇幅，解释政府处理377A节条文背后的考虑，正是希望国人能保持互信，避免类似的争议性话题削弱全民团结。政府在这一敏感课题上做出了重要的政治决定后，下来就看持有各不同意见的国人，如何在互相包容的精神下往前走。

在保持团结互信，克服眼前挑战之际，我们也放眼未来，积极为后疫情时代未雨绸缪。樟宜机场第五搭客大厦复工、大士港口、巴耶利峇机场改建发展工程等，都是新加坡为后疫情时代抢占国际竞争先机，谋定后动，厚积薄发的重要举措。虽然逆全球化大势对我们作为开放经济体带来挑战，只要新加坡仍然保持开放，欢迎各国优秀人才为我们创造价值，就有可能在全新的国际环境里继续迎难而上。这也是为何李总理以至今外来人才培养本地人才的成功经验，呼呼国人在这一具有争议性的课题上，理性凝聚共识。

国人保持团结互信的关键之一，便是确保国家领导层更新换代的过程平稳。李总理所描述的各项国家建设项目，并非仅有五年至10年的中期规划，有些更是跨度长达半个世纪的工程。这必须有高瞻远瞩，不受短期政治因素左右的稳定且持续的领导层。以副总理兼财政部长黄循财为首的人民行动党第四代接班团队，目前已经陆续在各自的岗位上努力。国人若继续对政府保持信心，发挥应对疫情期间各种挑战的团结精神，必然能让新加坡在后疫情时代，领跑于更为激烈的国际竞争。

新加坡自建国以来历经三代人的奋斗，才取得如今难得的成绩。诚如李总理所说，小国如新加坡经不起哪怕一次的失误。国人须牢记创业难，守业更难的古训，保持忧患意识，避免任何分裂因素削弱社会团结与互信，在新的征程里继承先辈的顽强意志，为子孙创造更美好的家园打下更坚实的基础。