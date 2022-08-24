社论：求同存异处理377A条文争论

与许多共和联邦国家一样，《刑事法典》第377A节条文是英国殖民地时期遗留下来的法律。它将男性之间的性行为视为刑事罪行。随着社会观念的改变，这条法律在多个国家受到挑战。

2018年9月，印度最高法院裁决这条文违宪后，其他前英国殖民地以及亚洲国家地区的同性恋群体，以这条法律有违“公平保护”的基本原则，再度在各自的法院以歧视和违宪为由提出挑战。

上星期天，李显龙总理在国庆群众大会上宣布，新加坡将废除377A条文。他指出，我国上一次在国会辩论377A的存废已过了15年，如今人们对这个课题的态度已有明显的改变。大多数人现在都同意，个人的性取向和性行为是私事，男性之间的性行为不应构成犯罪。

隔天，副总理兼财政部长黄循财、内政部长兼律政部长尚穆根以及文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，在接受媒体访问时阐明为何决定在这个时候废除377A条文。

首先，过去几年，同性恋相关群体四度通过司法途径，向最高法院提出挑战377A的申请。虽然挑战不成功，但是每一次的申请都会使社会分化。今年2月，最高法院上诉庭对一项挑战做出了裁决，总检察长和律政部长仔细研究了裁决后认为，377A将来被成功挑战的可能性很高。如果挑战成功，传统婚姻的定义以及所有以婚姻为基础的政策将受到影响。

其次，类似377A条文的敏感课题，属于政治而非司法领域，必须由国会而不是法庭来决定。如果国会不及时处理存在违宪可能的条文，法庭被迫自行诠释，将可能给社会带来连串的不良后果。

第三，虽然新加坡保留377A条文，但是政府早已表明不会执行这条法律。此外，最高法院上诉庭也已裁决，377A条文无法执行，并指出这个课题的决定应属于政治的领域。既然政府不会执行377A条文，法院也认为这条文无法执行，因此这条文等同虚设。与其让这个课题持续发酵，倒不如废除它。

政府计划废除不合时宜的377A条文，不意味着同性婚姻将合法化。实际上，为了防止相关利益团体通过司法挑战377A以改变婚姻的定义，政府将修改宪法，由国会来定义婚姻，而不是由法庭来裁决。不过，政府不会将婚姻的定义直接写入宪法，以避免引起同性恋相关群体的反弹，进一步分化社会。

黄循财指出，政府将继续维护以家庭为中心的政策，以现有一男一女的婚姻为基础所制定的法律和政策不会改变。这包括公共住屋、领养条例、学校教学内容、广告标准和影片分级。他强调：“在现任总理的监督下，婚姻的定义不会改变。如果行动党赢得下一届大选，也不会在我的监督下发生。”

政府在“废旧法，保家庭”所推出的平衡措施，不可能让所有利益攸关方都完全满意，也难以平息这个课题的争论。有同性恋群体认为，废除377A条文但又明确规定由国会定义婚姻，是进两步退一步的做法，因此誓言将继续抗争。

另一方面，有宗教团体认为，废除377A条文将踏上同性婚姻合法化的滑坡，摧毁传统婚姻的定义与家庭的价值观。他们担心，这会助长声势浩大的同性恋群体，影响年轻一代的心灵。他们也要求政府把一男一女的婚姻定义写入宪法，以为现有的婚姻制度提供更强有力的法律保障。

在可能引发两极化反应的敏感课题上，各利益方应该保持克制，避免仇恨言论或做出刺激对方的行为。当敏感课题闹得沸沸扬扬时，恐惧与猜忌可能引发非理性的行为。我们须要让不同的意见有时间沉淀下来，求同存异以拓展共同空间。在这个时候，各利益方若继续强行推进各自的议程，势必引起另一方的巨大反弹，并迫使沉默的大多数选边站，从而加剧两极化的反应。

俗语说，家和万事兴，家衰口不停。我们不能让377A条文所引发的争论，撕裂我们的家园。在日益不安定的国际环境中，还有许多重要甚至更急迫的问题等着解决，国人有必要维持团结互信，齐心应对国内外的挑战。