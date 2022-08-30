社论：善用长寿红利打造未来社会

2022年8月30日

新加坡正迈向老龄化国家的深水区，根据统计，到2030年，本地65岁以上人口会达到四分之一。副总理王瑞杰上周在美国国家医学院“健康长寿全球路线图”亚洲推介峰会上致辞时指出，我国目前65岁及以上人口约14%，预计到2050年，每两个人就差不多有一个达65岁或以上。这股被视为“银发海啸”的趋势，是很多国家都将面对的严峻课题。人口结构大幅度改变，所牵涉的层面很广，没有及早妥善应对的国家，将难免受到没顶式冲击。峰会选择在我国召开，因而别具意义，也是对国人及时的提醒。

面对银发潮流，美国国家医学院委任多方面的国际专家组成委员会，制定了全球路线图，希望及早推动全球公共卫生体系和各个社会，在2050年实现健康长寿的愿景。根据这一路线图，推进健康长寿的四个关键领域包括长寿红利、物质环境、社会基础设施以及公共卫生体系。如何顺应老龄化以及长寿化趋势，把很多社会感觉是沉重负担的“银发海啸”重新调校焦点，转向创造更美好的未来生活，是一个社会能否持续成功发展的关键。

王瑞杰特别针对长寿红利指出，以负担的角度看待银发族扩大的心态是狭隘的，如果能够“解锁长寿红利”，将有利于每一个社会和所有年龄层的人口。

因此，对人口和劳动力不多，银发族又持续增加的我国，如何看待年长员工的课题，不仅关系经济与就业，也涉及社会文化的改变。我国在政策上正逐步调高退休年龄与重新雇佣年龄，正是面对这个课题的具体步骤。这一步要走得远而稳健，除了立法，企业和员工之间都应该具备更正面的心态，接受持续就业、调整工作内容甚至薪金等改变；对公司来说，如果是脑力或技术为主的工作，年长员工有经验可以传承，企业内其他员工应该保持开放心态，与年长员工共事和相处；对年长员工来说，应该不介意接受公司的必要培训，在熟悉的环境中持续贡献，利人利己。

然而，社会上仍不时有人对职场上的年长者“刮目相看”，有些人是基于年长者从事体力工作的负荷表示同情，有些则纯粹基于他们动作或思维不够灵敏而感到不耐烦。无论如何，对于年长者选择继续留在职场，无论是为了自食其力，过有尊严的生活，还是要与社会接触和保持身心活跃，人们都应该心怀敬意。

年长者只要还能贡献一己之力，企业愿意聘用，留在职场对社会其实是利多于弊。第一是可以保持身心活跃，避免退化；第二是可以持续赚取收入，也更乐意花费，对经济会有一定贡献；第三是更能维持身体健康，减少不必要的医药需求；第四是可以填补职场空缺，尤其是对劳动力一直难以完全填满的小国；第五是对家庭来说，年长者能持续保持健康与活力，对小辈更是一种福气。

年长而能持续留在职场的长寿者，应被视为社会的红利，而解开这一红利的钥匙，最关键就是国人的观念。如果社会能给予他们更多支持、鼓励和尊重，年长就业就能成为一种共识，而不是难为情的事。当然，重点是年长者能根据自己的身体状况等条件作出选择，同时也不必是为了三餐温饱而从事有危险的工作。

改变对就业年龄的观念，是“解锁长寿红利”的最主要环节。其他像持续完善公共卫生体系，以及在物质环境和基础设施方面满足年长者生理和心理的需要，我国其实一直在进行。另一个值得鼓励并维持的则是建立家庭的观念，以此抵御老来孤独的问题扩大，以及减轻国家的负担。

随着医疗科技进步，发达国家下一代都很可能长命百岁，即便今天的中年人，普遍达到八九十岁应该也不是梦。国际社会对中年和老年的定义，早已提出必须改变。但改变之后，个人如何避免在漫长的余生中，不但不能活跃生活，反而要长期卧床，这类生理问题就不是机器人能够代劳的。而保持健康之余，个人生命能否过得丰盈有意义，还须要懂得从生活中发掘更多价值。诸如此类的未来现象，都有赖国家与个人尽早积极规划。