社论：互信团结是长治久安之本

副总理兼财政部长黄循财上周六在出席中华总商会大厦翻新落成典礼时致辞指出，全球化的黄金时代已经过去，各国正重新检讨供应链的布局，力求自给自足。随着中美关系恶化和全面脱钩，新加坡等国家可能面对更大的选边站压力。在这种情况下，“新加坡人之间保持高度互信至关重要，因为最终我们不是选边站，而是为新加坡与人民站稳立场”。此前一天，李显龙总理也在回教理事会的场合强调，不同群体间必须互有取舍，宽容以待。要做到这点，互信（或信任）与团结意识同样不可少。总理在不久前的国庆群众大会演讲中，已经多次强调互信与团结在应对未来挑战时的重要性。

我国领袖接二连三强调的互信与团结，正是新加坡能否顺利迈进新时代的关键。总理上周五的讲话举例我国在决定允许回教护士戴头巾，以及废除《刑事法典》377A节条文时，都咨询不同团体的意见，确保相关方面都能理解改变的需要并且愿意支持。过程中有政府方面的谨慎与保持敏感，也有相关群体和人士的耐心。这些案例都显示我国对维系社会团体间的互信与团结，不遗余力。

但维系一个社会的和谐与长治久安，不能只靠政府或者一两个群体，须要全民中不同族群团体都努力建立共识和凝聚力。其中，作为多数群体的华人必须持续保持敏感，不忽视少数族群的心理需求。这点很重要，很多国家的族群冲突或者深刻分歧，都源自多数族群在对待少数族群方面长期忽视了敏感性，尤其是在宗教方面的多数，由于宗教的排他性，一旦多数无视少数的敏感，分歧意识就很容易产生。但李总理也指出，本地华人内部有不同宗教信仰，没有任何一个信仰在本地占大多数，而华人本身也能理解不让少数族群感到受冷落的重要性，这点是令人欣慰的。

其次，占少数的族群也必须体会到，世俗价值对于新加坡这样微小又是多元宗教、文化与族群的社会非常可贵，世俗价值是我们最主要的共有空间，它是确保不同背景的人群生活在一起而能相安无事的关键。

第三，族群内部与族群之间在面对外部课题，或内部出现对一些课题的分歧时，都必须站稳整体新加坡人与新加坡最大利益这一立场。站稳新加坡立场是为了国家可以继续专注于各方面的发展与稳健前进，不会因为社会群体间陷入无休止的争执，导致积怨、迷惘，甚至对国家未来失去信心。

有“站稳新加坡立场”的共识，族群间才能持续保持互信，也不会在情绪牵动下，做出有损新加坡利益的事，包括小到转发具有误导性的信息，大到接受外国利益在新加坡搞渗透。

新加坡内部政治与社会的演进，正逐步走向更开放自由，但同时也继续强调包容与和谐。一直以来，新加坡正是在包容、互信、团结与和谐这些基础上，取得经济的高速发展，让社会维持稳定，这些都是我们既有的优势，也应该成为我们持续强化的价值观。但年轻世代切不可将这一切视为理所当然，因为没有经历或者不了解逐步获得的过程，就以为都是本应如此。其实，无论是包容或互信，若遭到有心人士刻意破坏，都很容易被侵蚀，导致过去的努力成果化为乌有。

一些国家在逐渐富裕起来后，或者社会走到转型的过程中，由于政治人物志得意满，萌生对权与钱的贪念，恣意破坏国家赖以成功的多项优良价值观，民众则因为生活更宽裕，也忽视了在社会成功过程中，曾经有过的包容与互信等元素，不再重视对不同群体的敏感性，而是在自由的氛围下让各种思维走向极端，最终导致相互冲撞，争执无止境，乃至理性而良好的政策也被迫迁就于民粹，久而久之损害了社会的互信与包容，长期陷入自我虚耗空转。这是追求长治久安的社会每一分子，都该谨记的。