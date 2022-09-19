社论：台海和平现状挑战陡增

台湾海峡的和平正面临巨大压力，美国和中国近日的作为，压缩了维持现状的“战略模糊”空间。美国参议院外交关系委员会9月14日以17票赞成、五票反对，通过了《2022年台湾政策法案》。法案大幅提升美台关系，特别是加大对台湾的军事援助。中国大陆官媒9月10日刊文称，作为两岸和平交流基础的“九二共识”，只有“一中”没有“各表”，让台湾的国民党难以在搁置“一中”争议的前提下，继续鼓吹两岸交往。

由民主党籍参议员、参议院外委会主席梅嫩德斯，连同参议院预算委员会首席共和党籍参议员格雷厄姆提出的《台湾政策法》，被视为1979年《台湾关系法》通过以来，对美台关系的最全面重构，并且有制约总统外交决策权的效果，所以引来白宫反对。总统国家安全顾问沙利文形容法案的一些元素“让我们有些担忧”。中国驻美大使秦刚在8月警告，若《台湾政策法》过关，中美关系将面临瓦解。

美国历来奉行“一个中国政策”，但政策在关键立场上刻意模糊，包括不明确承认北京对台湾拥有主权，以及在中国大陆进攻台湾时，美国是否出兵协防等。历任美国总统都会根据当时的国际形势，特别是美中关系来调整立场。但是作为法律，《台湾政策法》将取消这些政策灵活性，迫使华盛顿的两岸政策图穷匕见。

为降低限制总统外交决策权的不良后果，以及避免过早和无谓地刺激北京，参议院外委会在白宫表示担忧后，修改了法案原来的版本，例如本来指定台湾为“主要非北约盟友”改为让台湾享有“主要非北约盟友”待遇、以“台湾代表处”名称取代目前的“驻美国台北经济文化代表处”从政策改为意见，并移除将美国在台协会台北办事处处长改称代表，而且比照大使要求，由国会听证任命的内容。这些原版的内容充满强烈的象征意义，把美台关系提升到准外交规格的高度。

虽然稀释了这些象征性内容，但法案的实质性内容却维持不变，特别是在四年内提供台湾45亿美元（63亿新元）安全援助，以及20亿美元的贷款机制，以帮助台湾购买更多的美国先进武器自卫。法案也规定一旦中国大陆武力犯台，美国将对北京实施大规模的制裁。

中国大陆同样在压缩两岸的战略模糊空间。全国政协机关报《人民政协报》9月10日刊文称，要正本清源“九二共识”，强调“九二共识”只有“一中”没有“各表”。文章指台湾的国民党偷换概念，把“九二共识”等同于“一中各表”，对“一个中国”的承认理解为“中华民国”。1992年两岸首次正式接触时，正是双方刻意回避“一中”的定义，才得以开展交流。在台湾民意对“九二共识”支持度下滑之际，北京否定“各表”，势必让国民党更难以争取台湾人认同其两岸政策。

台海和平挑战增加，也反映在日本的态度上。访美的日本国防部长滨田靖一9月14日会见美国国防部长奥斯汀，在同意深化两国军事科技和情报安全合作的同时，探讨协调应对台海紧张的共同防务策略。两人也再次谴责北京在8月的“锁台”军演时发射的导弹，落入日本专属经济区海域。共同社称，奥斯汀支持日本拥有对敌基地攻击能力。日本媒体8月21日报道，日本考虑部署1000枚射程1000公里的巡航导弹，以抗衡中国威胁。

中共二十大将在10月16日召开，美国国会中期选举将在11月8日举行。在国内重大政治活动结束之前，相信两国都不会节外生枝，在台海升高对立。然而，如果双方在之后还没能修复基本互信，扭转当下趋于恶化的台海形势，就很可能如专家所形容的，“梦游”般走向军事冲突。区域国家因而必须提前做好相应的外交和安全准备。