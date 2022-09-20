社论：持续改进小一报名制满足需求

小一报名一直是很多年轻家长的烦恼，虽然教育部长期宣导每所学校都是好学校，但很多家长还是会以口碑较佳的学校为第一优先。不过有迹象显示越来越多家长愿意从距离做考虑，为孩子选学校，却因为校友、义工和基层领袖、社团成员等优先制度的存在，而必须进入后期阶段，一些仍然抽不中学额的家长，因而感到不满。

教育部从今年开始修订小一报名制度，将后期2C阶段的预留学额增加一倍至40个，目的正是为了做出改变，让更多与学校没有直接关系的孩童，有机会就读住家附近的学校。

一直以来，一些家长对报名优先权的制度感到不满意，其中有合理也有不合理之处，确实有待进一步检讨。按今年开始的新制度，1A阶段是给有兄姐在学校就读的孩童报名，这是多数人能接受的。过去的2A1和2A2阶段合并为2A阶段，供校友、学校顾问或理事会成员的子女、学校员工子女或者附属幼儿园毕业生报读。2B阶段供学校义工、与学校相关的教会或会馆成员的子女，以及活跃的基层领袖的子女报读。2C阶段则是剩下学额的三分之二，开放给在前几个阶段未能报名也还未被学校录取的孩童。《联合早报》昨天报道，新制度下规定剩下学额的三分之二，比起之前的一半来得高。在这阶段还没有录取的孩童，则可进入2C附加阶段。

经过那么多阶段还未能录取的家长，可想而知会感到郁闷。但理性分析，学额分配问题牵涉多方面。更多问题出现在比较新的住宅区，那些地方多是年轻家长集中，适龄孩童也多，从幼儿园到小学的学额需求也就显得迫切，加上现代家长或许也对孩子更紧张，总希望能就近入学，方便照顾。但实际情况是新镇或者新住宅区的基础设施相对缺乏，幼儿园或许可以建在组屋底层或者其他空间，但学校需要完整而合适的地段，不是那么容易安排。教育部长陈振声在书面答复议员询问时就指出，（新区）必须谨慎，不能太快建学校，因为会影响到现有学校的收生，也不能因为一两所学校超额就建新学校，而是必须按整个区的情况妥善规划。

事实上，一些新区附近原有的学校学额还是足够，但一些家长并没有第一时间选择报读，原因可能是希望学校“就在家楼下”或者孩子走路可到。如果家长都抱着这样的心态，比较受欢迎的学校即使增加学额也不能满足需求。因此家长必须调整观念，包括超过一公里甚至两公里的学校或许也应该纳入考虑，报读之前参观了解学校的长项，也有助于做决定。

当然，家长对优先权制度的抱怨也不是没有道理，教育部今年大幅度增加2C阶段的学额就是正确的做法。与此同时，关于优先权制度的检讨仍须继续进行，除了1A阶段的优先权没有异议，2A和2B阶段仍应更严格筛选，对于教会或会馆成员子女在旗下相关学校就读有优先权，应属合理，但其他类别或许还有收缩空间。

根据本报报道，一些校友会成员因为优先权减少就退出校友会，显然志不在服务社群，反而导致优先权制度被视为有特定背景人士的“特权”，对社会观感和教育公平理念本身都不健康，也会被看成我国致力倡导国民服务社会理念的漏洞，一些人为了获得“好处”而参与公共服务。一些家长在孩子上幼儿园的阶段已经经历一次入学难的问题，小一如果还要再一次面对挫折，难免对体制产生怨言。对家长而言，如果更多学额能透过抽签分配，应该就没有所谓公平不公平的问题。

新制度实施后，如果后续情况还是出现分配不均，部分学校报名大幅超额，另一些学校空缺却很多，但整体学额却供需稳定，就必须研究制定新的规定或做出更细致的安排，让家长对不同学校之间都有同样信心，对学校距离与孩童上下课的安全能安心，使到第一次报名就能取得更平均的录取效果，也减低家长的焦虑和抱怨。