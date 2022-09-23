社论：上医医国的健康SG计划

健康SG计划经半年公众咨询后，前天正式发表，并将于下月在国会辩论。白皮书所勾勒出的计划，既是我国医疗保健体系的一次根本改革，也是个前所未见的提升全民健康的大计划。这是我国第四代领导团队启动的“新加坡前进”议程的一个重要部分，为本地医疗保健更新社会契约。

根本的改变，是从医病转向防病，也可说是从被动转为主动。从国家角度看，这个宏图大计关系重大，成功的话，就能有效抑制社会医疗开支的不断急速飙升，避免对未来的国家财政和纳税人造成越来越沉重的负担。从个人角度看，我国人口的预期寿命虽然名列世界前茅，但一般老年人的生命最后10年却多是在病痛中度过，因此，计划成功的话，一般人就能在更长寿的同时，也享有更长的晚年健康岁月。

古话说：“古之善为医者，上医医国，中医医人，下医医病。”又说：“上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病。”据说这些是唐代名医孙思邈《千金方》里的话。总的说可以理解为最好的医生是教人防病。用这个比喻来说，健康SG计划就是上医的做法。当然，这不是个别医生可以完成的任务，而是必须通过国家或政府贯彻相关医疗保健政策，以及动员全体医生参与才有可能实现。

毫无疑问，这个大工程在落实层面也充满挑战性。卫生部长王乙康曾指出，健康SG是否成功，取决于三大要素：新加坡人自主管理健康，固定看同一名全科医生，以及降低慢性疾病的发病率。这三者明显有连带关系。其中，要个人管好自己的健康，也许挑战最大。很多人管不好自己的嘴巴，因此吃出病来，如过胖症、糖尿病、高胆固醇、高血压等，除了一些属于先天性，其余或多或少都和不良的饮食习惯有关。卫生部的数据显示，虽然新加坡人的预期寿命为全球最高之一，但慢性疾病的发病率也在逐年攀升。其中，高胆固醇的发病率从2010年的26％增至2020年的37％，高血压发病率则从20％升至32％。近年来，糖尿病患者也有急剧上升的趋势，因此政府也才会宣布与糖尿病作战。

但要改变一个人的生活习惯并非易事。因此，落实健康SG计划须能确保每个人在制定个人健康医疗计划后，能切实履行，而不致沦为纸上谈兵。要革除有害健康的恶习固然不易，要养成健康的生活习惯，同样需要长时间的努力，不可能一蹴而就。不过，有了社区各相关单位如人民协会、活跃乐龄等的参与，加上家庭医生的监督，并给病人开出应遵循的“社会处方”，应该可以事半功倍。如果一个人连熟知自己健康状况的医生的话都当作耳边风，那也就难有救药了。

现行的医患关系，一般止于看病和配药，有了健康SG计划下的医患配对，将能大大改变现有这种交易式的冷淡医患关系，拉近彼此的距离，一旦关系熟络了，医生给病人提供的就会是带着温情的个性化的服务，因此医生也必须因应计划，在多个运营和服务环节自我调整。每个居民和住家附近诊所全科医生配对，还有另一个好处，就是改变现在许多人有病就奔向政府综合诊疗所的做法。这将有助于缓解长期以来综合诊疗所病人过多的压力，并提高各诊所的服务质量。因此，在健康SG计划下，家庭医生将扮演更大的社会角色。

所谓治已病不如治未病，健康SG计划能在很大程度上帮助我们的社会实现这个宏大的理想目标。虽然这不是个强制性的计划，但成败关乎国家和全民福祉，因此理应得到全民的支持与参与，以确保计划的成功。