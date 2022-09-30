社论：健康饮食必须“三少”

在向糖宣战之后，保健促进局下个月将再接再厉，开展全国运动向盐宣战，目标是要在五年内减少国人15％钠摄取量。这是因为当局确定，新加坡人吃得太咸，是本地高血压病例激增的主因。

我国早在2011年已开始向盐宣战，针对本地人的健康需求研发较健康食品并贴上标签。不过，人们的钠摄取量持续增加，高血压发病率过去10年因而呈上升趋势，从2010年的19.8％攀升至2020年的35.5％。根据2019年全国营养调查数据，本地人平均每日摄取3600毫克的钠，相当于近两茶匙的盐。这比世界卫生组织建议的每日2000毫克，高出近一倍。

要扭转这个不良趋势，首先必须找出个中原因，然后才能对症下药。主要原因之一，相信和国人的饮食习惯有关。也即是说，多数人都习惯了吃重口味的食品，不够咸等同于不够美味或不合口味。

其次是生活和工作性质的改变。老一辈人多从事劳力活动，因此须多摄取盐分，这种饮食习惯在家庭传承，让年轻一代从小也养成爱吃重口味的习惯。但现在一般人从事白领工作，甚少出汗，继续重口味的习惯自然导致钠的摄取量过高。

其三是现在有更多人在外用餐，无法控制食物的含钠量。还有就是许多人经不起加工食品如马铃薯片和各种快餐的引诱，不知不觉摄取过量的钠。

因此，要减少国人的钠摄取量，必须从上述各方面着手，多管齐下。当务之急应是宣导，让一般民众都能认识过量的钠对健康的危害性，从而在饮食上知所节制或作必要的调整。一般人每天按照习惯饮食，相信甚少会去计算摄取了多少的钠或糖，这方面的知识推广极为重要。

其次是保健促进局所要推广的，改吃低钠盐。这有助降低血压，从而降低患上心血管疾病的风险。低钠盐以钾取代盐里的一些钠，能在不影响食品风味的情况下达到减钠作用。不过，目前来说，低钠盐比较贵，供应也不普遍，要普及使用还得有所努力。

下月初，职总平价和昇菘超市就会推出价格较实惠的钾盐“K-Salt”。这款低钠盐每茶匙含有不超过1500毫克的钠，比普通食盐的2000毫克少了三成。价格方面，400公克庄的K-Salt定价2.50元，比普通食盐贵五六倍。生产商解释，这是因为钾盐的生产过程较复杂，推高了生产成本。保健促进局将与大型零售商合作，最迟在明年推出自家品牌的低钠盐，把低钠盐和普通食盐的价差缩小至两三倍。换个角度看，花在低钠盐的额外开销可当成是对健康的投资，避免日后患重病时承担大笔医药费。

改吃低钠盐有助降低血压和患上心血管疾病的风险。不过，必须注意的是，低钠盐的钾成分较高，患有肾病或肾功能不太好的人可能因此摄取过量的钾。因此医生提醒，肾病患者在服用钾盐之前，应向医生或营养师征求意见。

所谓病从口入，最简单的减钠方法就是少吃盐。俗话说众口难调，但口味其实是可以改变的，也没有一般人想象中那么难。从对糖宣战的结果看，国人的少糖意识确实已大有提高，很多人现在到小贩中心、咖啡店或食阁都已改喝少糖或无糖的咖啡和茶。因此，我们相信，少盐运动应该也能取得预期的效果，毕竟现在一般人的健康意识都比过往提高了。

健康饮食是健康生活的必要前提，对一般城市人来说，健康饮食除了少糖和少盐，其实还必须加上少油，“三少”缺一不可。坚持“三少”，尤其是在可控情况下，如在家烹煮，能让国人因为饮食更健康而拥有更健康生活，这对“健康SG”计划的推行，也必大有助益。向糖宣战和向盐宣战，均可视为落实健康SG大计的前奏曲。