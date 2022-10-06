社论：不断完善住房基本国策

国家发展部长李智陞10月4日在国会答问时重申，新组屋价格平稳仍可负担，本地屋价中位数与家庭收入中位数的比例，远比香港、伦敦、洛杉矶和悉尼要低。他也解释了包含土地价值的组屋定价的必要性，因为作为国家资产，土地收益并不能当做政府财政经常收入，而得划归国家储备金。作为重要的基本国策之一，公共住房政策必须与时俱进，适应时代且满足国人的需求。

在建国初期，组屋政策聚焦于两大目的。第一是解决国人的住房难题，把大量居住在卫生条件不佳，欠缺基本生活设施的贫民窟和甘榜的居民，迁移到生活机能完备的组屋区，并配合当年为发展经济而工业化的土地规划需求。第二是让更多国人通过“居者有其屋”的政策，培养对国家的主人翁意识与归属感。应当说，经过最初数十年的努力，这两个主要目标已经基本达成。

如今，因应新的时代需求，组屋的政策目标也出现了变化。鉴于我国生育率持续低迷，为年轻人提供优质住宅，鼓励他们尽早组织家庭，生儿育女，无疑也是公共住房政策的重要考虑。此前“有恒产者有恒心”的政策目标，也由于经济发展推高房地产市场，而使得组屋成为越来越多家庭的重要资产、退休理财安排，乃至投资致富的工具。这些变化导致组屋政策面对更多更复杂的挑战。

国际局势的日新月异，同样增加了组屋政策应变的压力。随着新加坡应对疫情得当，经济社会环境安全稳定，遂越来越成为全球富裕阶层青睐的宜居地。本地管理庞大财富的家族办公室数目逐年增加，就反映了这股趋势。加上政府鼓励外来人才强化新加坡的国际竞争力，稀缺的土地资源难免日益珍贵，自然也就推动房地产价格节节攀升。

尽管新建组屋仅限于国民申请，公开市场转售组屋也只进一步开放给永久居民购买，旺盛的私宅市场所催生的资产价格上涨，最终难免外溢到转售组屋，并最终导引到新组屋的定价上升。因为私宅和组屋虽然是两个市场，却又互相联动。用高价把私宅出售给外国买家的屋主，很多都不惜重金抢购转售组屋，所以才出现了近期百万元转售组屋频繁成交的现象。

政府最新一轮的组屋降温措施，规定私宅屋主在售屋15个月后，方能购买转售组屋，就是为了切断两个市场的联动关系，减缓组屋价格的上涨势头，以减轻等不及新组屋的年轻夫妇，在组屋公开市场的竞争压力。同时，建屋发展局也加快预购组屋的供应量，在2021年至2025年间计划推出10万个新单位，今明两年每年平均新建2万3000个单位，让包括年轻夫妇的首次申购者安心。

房产是很多家庭的重要资产，更是不少年长者退休理财安排的核心成分。然而，对于年轻家庭，在组屋成为资产前，它也是最大的债务负担。在当下高利率和高通货膨胀的不确定环境里，审慎规划组屋的房贷尤其关键。作为住房，组屋可说是相当理想的选择。可是，如果把组屋当做投资致富的工具，就很可能节外生枝，给自己带来额外的风险与麻烦。

按常理，99年屋契的组屋可让三代人尽欢颜。可是，如果是抱着坐等房价上涨来脱手渔利的心态，进而在公开市场买卖，就容易产生因担心获利不足而抱怨房价不公的侥幸心理。黄金地段组屋住满10年才能转卖的规定，正是要消除国人把组屋当做投机工具或“抽中大奖”的心理。年轻夫妇选择价格廉宜的非成熟组屋区，安心养育孩子，待孩子成人，组屋区生活机能也发展完善，组屋自然就变成可观的退休资产之一。投资毕竟还是需要时间和耐心的。