社论：俄乌战事升级危害全球经济

俄罗斯与乌克兰的战事已经持续近八个月，至今没有停火的迹象。双方试图在战场上决一胜负，导致战事不断升级。星期一（10月10日），俄军狂射导弹轰炸乌克兰首都基辅和其他城市，报复疑似乌克兰策划克里米亚大桥爆炸事件。

俄罗斯总统普京形容基辅政权发动“恐怖袭击”，他不可能不作出回应。他恫言，如果乌克兰继续展开类似袭击，俄罗斯将作出“强硬的回应”。乌克兰外长库列巴则反指普京是“用导弹说话的恐怖分子”，基辅正在寻求联合国对俄军导弹袭击作出“坚决回应”。

俄乌相互提高赌注，可能出现双方都无法预料的后果。不久前，乌军从俄罗斯控制的乌克兰南部与东部收复不少失地，令普京颇为难堪。普京随后下令征召30万名后备军人，誓言夺回所失去的土地。

与此同时，俄罗斯在所控制的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松与扎波罗热四个地区举行公投，组成独立国家，并以联邦主体加入俄罗斯。这意味着这些地区若受到攻击，将被视为对俄罗斯领土的攻击。俄罗斯在2014年通过类似的公投，并吞克里米亚。因此，克里米亚大桥的爆炸事件，对莫斯科与基辅都有重大的象征意义。

对于普京而言，美国以及欧洲国家军援乌克兰，并形容他犯下战争罪行，已对他本身以及俄罗斯构成生存威胁。上个月，普京向全国发表讲话中指出，支持基辅政府的西方大国要使俄罗斯“解体”。他警告北约，拥有核武器的俄罗斯可以使用任何武器，对抗西方的“核勒索”。

美国中央情报局局长伯恩斯指出，如果普京“感觉被逼到墙角时”，他可能变得相当“危险和鲁莽”。美国总统拜登也说，普京提到使用核武器“不是在开玩笑”，并警告世界正面临自古巴导弹危机以来最大的威胁。

俄乌战事在今年2月24日爆发以来，已对全球的经济造成严重的破坏。首当其冲的是能源与粮食价格。俄罗斯是欧洲天然气的主要供应国，而俄罗斯以及乌克兰号称全球的粮仓，是全球小麦、玉米以及化肥的主要生产国。俄乌战事导致能源与粮食供应受到干扰，推高了全球的通货膨胀。主要经济体的中央银行采取激进的加息方式抑制高企的通胀，导致全球面对经济衰退的风险。

俄乌战事近日升级，进一步干扰能源与粮食的供应。西方国家对俄罗斯实施的经济制裁，引发俄罗斯的反制。俄罗斯先是要求实施经济制裁的西方国家，以卢布支付天然气。接着，俄罗斯以维修天然气管道为由，切断“不友善”国家的天然气供应。这使欧洲国家的能源价格暴涨，波及全球市场。

另一方面，美国主导的七国集团将对俄罗斯出口原油实施价格设限计划，以减低它的石油收入。俄罗斯回应时指出，它可能通过禁运原油到这些国家，以维持油价的水平。与此同时，俄罗斯参加的油盟+（OPEC+）无视美国呼吁压低全球油价的要求，决定减产石油。能源的武器化可能使能源价格居高不下，加剧各国央行抑制通胀的难度。

战火阻碍了乌克兰农民今年的播种与收成。联合国警告，今年短缺的是化肥，若战争持续，明年全球将面临粮食短缺的威胁。

能源与粮食供应短缺，将继续推高全球的通胀。国际货币基金组织以及世界银行都警告，高涨的通胀迫使央行继续提高利率，压缩增长空间，全球经济衰退的风险正在提高。国际货币基金组织估计，全球三分之一的经济体在今年及明年将陷入经济衰退。我国经济表现也可能受牵连，国人有必要为即将到来的乱局，做好心理和财务上的准备。

俄乌战事升级只会造成更多人命与经济损失，它不可能打出和平。战事的利益相关国家有必要从大处着眼，通过外交途径尽早达致停火协定，避免把全球推向经济衰退或甚至核战争的边缘。

正如我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤最近在一个论坛上指出，俄乌交战方专注于战场上的战术问题，缺乏解决战事的战略思想。当他们对乌克兰以及俄罗斯在欧洲应有的地位有更清晰的概念时，就更能清楚看到着陆点在何方。