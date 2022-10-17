社论：迎接与冠病共存又一场大考

由奥密克戎亚型变异毒株XBB引发的新一波疫情，预计在11月中到达顶峰。当局估计每日新增病例的七日移动平均病例数，可能达到约1万5000起，最高一日或超过2万起。这是与冠病共存所必须面对的考验，也意味着一些安全管理措施，可能有必要针对性地恢复，但社会生活如常，经济活动开放的大趋势不会改变。唯有保持面对此前几波疫情高峰那样处变不惊，社会才有余力应对例如通货膨胀等其他更迫切的挑战。

由于XBB亚型变异毒株来势汹汹，传播力更为强大，导致感染人数一下子激增。然而与奥密克戎毒株近似，XBB毒株的致死率、进入加护病房或需要输氧治疗的病患并没有变化，应当不至于冲击公共医疗系统。但鉴于感染人群短期内增多，一些医院已经增设冠病病床以备不时之需。同时，医疗机构也收紧了安全管理措施。目前进入医疗机构必须戴口罩，若有需要，政府考虑扩大范围，恢复在任何室内场所戴口罩的规定，甚至恢复疫苗接种差异化安全管理措施。

本地实现与冠病共存策略所依赖的条件，面对这一波疫情仍然有效。一是居民的疫苗接种率维持高比例，在政府引入更高效的二价疫苗，并鼓励民众作为加强剂接种后，反应相当良好。二是经历了之前的几波疫情，大部分居民在感染后都有天然抗体，再感染时患上重症的概率很低。三是公共医疗系统已经累积了足够的经验，居家隔离措施及私人诊所的参与，及时分流无症状和轻症病患，缓解了医院的工作压力。

在个人方面，居民在两年多来已经培养了良好的个人卫生习惯，在人多的地方或室内空间戴口罩、勤洗手、感觉不适时自我检测或减少外出、上馆子聚餐多使用公勺公筷，饮食业者也规定所有员工戴口罩。这些新的社会规范，均能降低病毒的传播率。同时，有了这两年多的经验，民众的心理适应能力也更为强大，不像一开始那样，因为缺乏对病毒的足够知识而容易慌张。

当下最大的共识，就是坚守与冠病共存的目标——保持正常的社会生活和开放的经济活动。只要全国上下一致，明白共同的目标，就能配合当局对疫情最新发展所做出的判断，灵活应对，而不至于对安全管理措施的松紧变化无所适从，甚至有所怨言。当然，民众更没有必要因为新一波疫情高峰的出现，而本能地希望回到解封前的严格措施。抗疫的马拉松赛事本质没有改变，尽管我们已经完成了相当的赛程，要胜利抵达终点，还是要坚持原有的方向。

政府刚在10月14日宣布最新的15亿元援助配套，协助本地家庭应对物价上涨。这次的援助配套无须动用国家储备金，因为前一波的奥密克戎冠病变种毒株没有预想的严重，让许多经济产业得以加快开放，使得2022财年上半年的财政收支状况比预期好。这间接证明了与冠病共存目标的正确性和重要性。只要我们在疫情前保持定力并灵活应对，继续推进国家的发展，就能够有持续充足的资源，应对方方面面的挑战。

至今的抗疫经验和对病毒的知识，让社会更有韧性；各种应急的措施方案也已经就位，让新加坡进可攻，退可守。我们有充足的条件保持生活正常和经济开放。眼下的通胀问题表明，随着全球局势的变化，国家接下来所面对的挑战还很艰巨复杂，而冠病疫情只是当中的一个。所以，国人应当调整心态，不被这一波疫情高峰影响，相互守望扶持，把眼光放远，只要保持信心与耐心，一定能够一起渡过难关。