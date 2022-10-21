社论：死刑吓阻贩毒证据确凿

内政部星期三（10月19日）罕见地一口气发布了三项有关死刑的调查和研究结果，证明用于谋杀、贩毒和使用枪械等严重罪犯的死刑，不仅在本地得到公民大力支持，也得到本区域其他城市居民的广泛认可，认为新加坡的死刑有效地吓阻了毒贩把毒品运入新加坡；死刑也比终身监禁更加有效。

三项调查中的两项针对本地居民，另一项的对象则为本区域六个城市的居民，相信这也是历来首次有类似调查。其一、由内政部委托新加坡政策研究所在2019年10月3日至隔年1月13日进行，共2000人参与。其二、由内政部研究与统计司展开，同样有2000人在去年3月至5月参与。其三、由内政部行为科学中心委托，分两个阶段在2018年和2021年进行。通过调查公司，电话访问7221名来自区域六个城市的民众，以了解他们对新加坡犯罪情况、法律和安全的观点。

前两项调查显示，超过七成本地居民支持以死刑对付包括贩运大量毒品在内的严重罪行。针对区域城市民众的调查也显示，87.2％的人认为，人们会因为死刑而不愿贩运大量毒品进入我国。这也即是说，本地和区域内民众的看法相当一致，都明确认为死刑有效阻吓把毒品带进新加坡，而且比终身监禁更有效。

然而，近年来，死刑是否有效地吓阻了毒贩，却在国内外引起一些人的疑问。今年以来，内政部长兼律政部长尚穆根数度接受外国媒体专访，也一直被重复问及这个问题，必须一再不厌其烦地说明。反对死刑者的主要论点是死刑对付不了毒枭，送死的主要是跑腿，这些跑腿可能有各自的苦衷才冒险运毒，应让他们有改造的机会。不过，就目前来说，这毕竟是少数人的看法，只因一些外媒的炒作，起到了渲染的作用。

毒枭都不敢涉足新加坡，只在邻近国家操作的事实，证明死刑对他们有极大的吓阻作用。因此，他们只能利用运毒者，通过各种渠道冒险入境，但许多运毒者都无法逃过法网，这明显也吓阻了更多试图铤而走险者，我国因此有效地控制了毒品的泛滥。尚穆根指出，1990年代，我国每年逮捕约6000名滥用毒品者，随着区域内毒品大量增加、我国的购买力也提高，理应有更多人被捕。不过，被捕人数如今减半至3000人，说明我国的做法拯救了数以千计的生命。

不过，我国对抗毒品的艰巨工作现在面对一些新的阻力。其一，是因区域国家内政问题重重，严重削弱了它们抗毒的力度，因此金三角的毒品供应大增。其二，是包括美国以及我们的一些邻国在内的许多国家因为无力持续抗毒，相继对大麻等毒品采取了妥协态度，包括合法化和去罪化，因此形成了一股新的舆论压力，试图误导无知者，以为吸食大麻等毒品无害，甚至是时髦，同时也试图迫使少数仍有能力抗毒的国家追随它们的步伐。这类舆论显然影响了一些国人对毒贩死刑的看法。

国人必须注意到的是，把大麻等毒品合法化或当作药物使用的国家，其实都出现毒品愈加泛滥，危害社会的问题。美国就是最好的例子。2021年美国大约有10万8000人死于用药过量，创下历史新高，其中很多是因为服用鸦片类药物成瘾，过量中毒致命。因此，我们绝不能被某些毒品无害论所忽悠。

上述三个调查清楚说明几点：首先，我国毒贩死刑在国内外均有广泛的民意基础；其次，就目前来说，多数人也认为，如果我国废除毒贩死刑，必将导致毒品泛滥。人们普遍支持以死刑对付毒贩，除了一致认为它能产生最有效的吓阻作用，也基于大家对我国执法和司法体系的公正具备充分的信心，相信最终被处刑者，都得到公正的审判。总的来说，我国现行管制毒品的政策是行之有效的，不宜随便更动。在抗毒前线，我们也应坚守阵地，抗拒压力，不可轻易动摇。