社论：团结合作拓展东南亚市场

新加坡中华总商会收集了不同领域的商团会员反馈，整理成报告《2022年度商界意见调查》提呈给贸工部，总商会领导的商团委员会下个月将与政府方面就商界关注的问题举行对话。总商会会长高泉庆指出，虽然今年的调查反映中小企业比较乐观，但现阶段的挑战与现实情况也不容忽视。劳工短缺和各方面的成本上涨，是企业最关注也感到无奈的。总商会希望政府能帮助商会商团发挥更大作用，提高对海外展销会和考察团的津贴比率，以及支持不同商会商团之间的协作，鼓励主办跨领域的海外展销会和考察团。

值得欣慰的是，有更多本地商家愿意拓展海外市场，也更加注重东南亚市场，其中最想进军的前三大市场是马来西亚、越南和印度尼西亚。传统上商家最想拓展的中国市场则下降到第四位，一方面是受到中国防疫措施的影响，另一方面则是商家更精准认识到，相对于中国市场的成熟与放缓，东南亚市场更具有潜在商机。

马国是很多本地商家熟悉的市场，很多也有商业伙伴，在近年朝向比较高端的转型方面，新加坡企业应该有很大的发挥空间。越南和印尼都是近10年来积极经营也欣欣向荣的人口大国，在经济发展上相对后发，但增长率已经引起国际关注。根据多项预测，亚细安可在2030年成为仅次于美、中和欧盟的世界第四大市场。而亚细安经济共同体的愿景，则是到2025年，整个市场会在融合、创新、活力与竞争力等方面更加深化、强化；从6亿人口的规模来看，一旦主要国家的人均国民所得有所提升，对改善生活与物质水平的要求提高，都将产生不可限量的消费力与市场规模，新加坡企业应该更加积极把握这样的商机，团结互助出击，趁早扎根和完成部署。

当前国际政经格局在美中两大经济体脱钩与全球供应链重组的大背景下，东南亚作为中立、新兴与低成本和较低风险的市场，我国商界应该将它看成企业永续经营的重要腹地，与二三十年前的东南亚相比，不可同日而语。

新加坡是亚细安主要成员国，与伙伴国家之间长期关系良好紧密，在金融与管理等方面的经验与优势深受肯定，除了提供各种培训，也与各国有很多互助互利的项目，在各国人民心目中有相当好的名声。这些强项都有利于本地商家打开这些邻国的市场。事实上，几十年来，本地一直有商家在马国、印尼或泰国经商，但很多属于单打独斗，规模也不大。

随着亚细安市场迅猛崛起，各国的政策更着重经贸发展，人民追求富裕的愿景加强，加上印尼迁都大工程带来的商机，可说天时地利人和，本地企业应及早自我进行全面规划，把握机会，如果能组团集体行动，再由政府提供各种咨询，应该更有大展拳脚、茁壮发展的空间，弥补本地市场小、成本高的缺陷。

除了企业与政府，国人也应提高对东南亚的认知，培养作为员工或中层干部在区域内开展事业的意愿；一些企业初闯邻国，难免希望派遣更信赖的本地雇员驻扎当地，却未必是管理层，本地员工应将此视为事业发展和“走出去”扩大眼界的机会。

工商业强盛是国家实力的重要基础，但自由市场的工商业在极大程度上必须仰赖企业自身的用心和有效经营，而不能过度依赖政府，企业间的互助与灵活应变，是发展壮大不变的道理。