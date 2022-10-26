社论：全方位缓解病床吃紧问题

2022年10月26日

大量病患涌向医院急诊部门求医，导致医院不胜负荷。上星期，黄廷方综合医院在急诊部门外放置告示牌，告知公众门诊的等候时间介于二至四小时，等候床位时间可长达50个小时。政府医院的病床紧张情况与等候床位的时间，引起有关当局和公众的关注。

政府医院病床供应向来紧张，但冠病病例激增使情况恶化。据医护人员向媒体反映，在病床供应最吃紧的时候，有病患在急诊部门滞留长达四天，才得以转移到病房。此外，急诊部门过度拥挤时，救护车无法及时卸下病患，医疗队伍有时要在救护车的担架上评估病患状况。

虽然公众理解目前是冠病肆虐的非常时期，但急诊部门拥挤以及病床等候时间之长，难免让病患及家属焦虑，有些可能迁怒于医护人员。这样的情况也使医护人员沮丧，可能加剧医生与护士流失的问题，进一步冲击医疗服务品质。

上星期五，新加坡保健集团、国立健保集团和新加坡国立大学医学组织三大政府医疗机构发布联合文告指出，他们正与卫生部密切合作，优化资源、程序和人力来照顾患者，并确保医疗人员的安全。他们也正密切关注情况并调整应对措施。

具体措施包括调动住院病房的医护人员到急诊部门，以更好地处理急诊部门的大量病患；急诊临床医生审查入院病例，避免出现不必要住院的情况；病情稳定的病患转移至居家康复计划或冠病治疗设施等社区设施；非紧急手术和住院挪后，以腾出病房和人手。

三大政府医疗机构呼吁公众，包括孩童，除非是有生命危险的紧急情况，否则不该到急诊部门求医。他们应去全科诊所或综合诊疗所，或进行远程看诊，让急诊部门优先将资源给予需要紧急护理的病患。

冠病疫情已经持续近三年，有关当局在应对病情时累积了丰富经验，并提前规划以应对病毒变种导致病患的急速增加，包括增加冠病医疗设施的床位。三大政府医疗机构上述的具体应对措施，大多已付诸实行。此外，政府经常呼吁公众不要滥用急诊部门，民防部队的救护车有权拒绝载送非紧急情况的病患。

即便如此，等候病床的时间长达50个小时或是病患滞留在急诊部门的情况，反映了缓解病床供应紧张问题的复杂性。它不仅涉及资源配置，也需要病患或家属的配合。

在资源配置方面，全球的医疗行业都面对医生与护士短缺的问题，新加坡也不例外。冠病疫情对医护人员的压力尤其巨大，使医院流失不少医生与护士。医护人员短缺，限制了医院增加病床的选择。因此，三大政府医疗机构强调“优化资源、程序和人力”，应对急诊部门激增的病患人数。

政府医院与私人医院已经合作，在病床吃紧时将病人转移到私人医院。以目前的情况来看，双方还有加强合作的空间，尤其是应对尖峰时段需求暴增的时候。

另一方面，私人诊所营业的时间有限制。病患在午夜或公共假期求医，往往涌向政府医院急诊部门。增加私人诊所在这些时段的医疗服务，包括提供24小时门诊或远程看诊服务，或许能减轻急诊部门的压力。

在病患或家属方面，虽然有一些害群之马滥用急诊部门服务，但相信大多数是没有足够的医药知识判断自己或家属的病情有多严重，在情急之下电召救护车到急诊部门求医。要改变这样的行为，除了呼吁之外，或许有必要规划可行的替代方式，缓解急诊部门的压力。

截至星期二（10月25日），有约500名冠病患者住院，其他患病者的病床配额减少，导致病床进一步吃紧的现象。与病毒共存并非意味着疫情已经消失，公众继续肩负社会责任，保持个人卫生与接种疫苗追加剂，有助于减低医疗的需求。

病床供应吃紧反映医疗供需失衡。疫情变化与医疗需求固然难以捉摸，但对动态的需求有更精确的判断，确保供应跟得上变化，将有助于达到一个较为理想的平衡点。