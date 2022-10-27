社论：英国新首相挑战重重

在没有对手的情况下，印度裔并信奉印度教的苏纳克赢得保守党党魁一职，顺利当上新一届英国首相。他不但是英国史上第一位非白人首相，也是年级最轻的。但创下这两个纪录未必对苏纳克有利，一来是保守的英国社会或还没有准备好接受移民后裔当首相，二来是他仅有七年的从政经验就肩负起大任，不易让各方安心。同时，苏纳克还必须尽快收拾前任所遗留的烂摊子，恢复金融市场对英国政府财政纪律的信心，同时应对内政与外交上的重大挑战。

苏纳克在就职后的首场公开演说中表现平稳，承认自己任重道远，须如履薄冰。相信是为了稳定内外人心，苏纳克的内阁人选基本上萧规曹随，任用的都是前任特拉斯甚至是约翰逊的班底，包括财政部长亨特、外交部长克莱弗利、国防部长华莱士等留任；前外长拉布再度入阁担任副首相、布雷夫曼再度出任内政部长。这么做一方面让外界对新政府的政策延续性有信心，另一方面显然也是为了安抚党内反对派。

新政府当下所面对的迫在眉睫挑战，就是恢复国际金融市场的信心。股市和汇市显然都满意亨特继任财长，苏纳克投行出身的金融专业背景也起到了积极作用。但是，迫使特拉斯下台的经济问题仍然存在。为了应对冠病疫情对经济的冲击，英国政府这几年来已经累积了350亿至400亿英镑（约570亿至652亿新元）的庞大赤字。同时，民众因不堪日益加重的通货膨胀压力，都期待政府更多的财政援助。

然而，保守党信奉小政府大市场的意识形态，却要求政府通过减税来刺激企业投资，带动私营部门活力以便复苏经济。特拉斯急躁简单的减税措施，引发了市场对赤字失控的恐慌。尽管临危受命的亨特紧急取消了减税措施，暂时稳定市场情绪，民众对于增加财政援助拨款的期待，却同样有可能进一步扩大赤字，同时恶化通胀。能否化解这一矛盾，是苏纳克燃眉之急的挑战。

此外，英国持续的经济难题再度引发了脱欧的争论。反对脱欧的民众日前举行示威，要求重新加入欧盟。虽然苏纳克被主张脱欧的约翰逊带入政坛并予以重用，他却鲜少表达对于欧盟的立场，因而也引发党内脱欧派的猜疑。与脱欧相关的棘手难题还包括苏格兰的去留。反对脱欧的苏格兰民族党已经要求举行第二轮公投，以便脱离英国加入欧盟，并为此正同保守党政府打官司。

在内部挑战之外，苏纳克还要面对重大外交议题。金融界出身以及从政资历短浅，意味着他严重缺乏外交经验。虽然他委任前外长拉布担任副总理，也没有更换外交和国防两部部长，并宣布会继续支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略，苏纳克会否因应对内政问题而分心，削弱西方面对俄罗斯威胁的团结，还有待进一步观察。按照惯例，苏纳克已经与美国总统拜登通电，重申两国特殊关系的重要性。

保守党在2019年由约翰逊领导赢得大选，下一次大选须在2024年举行。换言之，苏纳克的政府仅有两年的时间赢取民心。他的精英教育和专业背景，加上娘家富可敌国，容易让一般选民产生疏离感。况且，苏纳克担任首相并没有得到全民选举委托，属于党内权力私相授受，未必就能得到民众的认可。在这期间，他还必须平衡党内各势力的挑战，避免重蹈约翰逊和特拉斯变生肘腋的覆辙。

至今，英国民意对于保守党几个月内连换两个首相高度不满，民调显示在野的工党支持率领先30多个百分点，要求提前举行大选的呼声不断。若保守党内部分议员不再支持内阁，国会被迫提前解散，保守党势必在全国选举中惨败。如何避免成为另一个短命首相，是苏纳克最核心的挑战。